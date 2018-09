La histérica Pilar Rahola carga contra la Generalitat... ¡por no prohibir una manifestación de policías!

Pilar Rahola no se cansa de hacer el ridículo y el 29 de septiembre de 2018, coincidiendo con los incidentes provocados por los golpistas intentando reventar la manifestación de los policías nacionales, la musa del separatismo volvió a ponerse del lado de los violentos, algo que a estas alturas tampoco sorprende.

Eso sí, como para ella los rupturistas son chicos buenos que en vez de llevar palos, piedras y diverso material pirotécnico debe ser que portan flores, criticó la actuación de los Mossos de Esquadra para frenar que los golpistas entrasen en la manifestación de los policías porque, según su peculiar criterio:

Sí, venien a provocar-nos.

No, no ens havíem de deixar provocar.

Sí, volien la foto de violència.

No, no l’havíem de donar.

Sí, tenen les imatges que volien.

No, no són les imatges que mai hem de donar.

Però les hem donat a poques hores de #1OCT

Trist, penós, malament.