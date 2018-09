Inda despedaza el buenismo de Cintora con los golpistas: "Soy Guardia Civil y pego tres tiros al aire con la pipa"

La tensión vivida en el mediodía del 29 de septiembre de 2018 en las calles de Barcelona por culpa de la delegada del Gobierno, la socialista Teresa Cunillera, que autorizó una manifestación de golpistas justo coincidiendo en zona y hora con la que ya estaba programada de los policías nacionales, estuvo a punto de provocar una tragedia.

Ese fue el primer tema que se abordó en 'laSexta Noche' (laSexta) y, como siempre, salió el típico progre guay y dialogante con los rupturistas. Eso sí, el baranda se fue bien servido después de vomitar su discurso buenrollista.

Para Jesús Cintora, el acoso por parte de los golpistas catalanes a policías y a guardias civiles en la manifestación del 29 de septiembre de 2018 en Barcelona no es una cuestión para hacer una generalidad:

Es cuestión de unos pocos, de una minoría que es violenta y yo de eso no lo extendería mucho más. Es deleznable lo que se ve, cobarde coger a alguien aislado y perseguirle. Yo no voy a hacer grados. Aquí hay quien vio desproporcionadas las cargas del 1 de octubre de 2017 y quien no quiso ver violencia desproporcionada. Yo sí la vi y ahora aquí (en la manifestación de los agentes acosados por los golpistas) he visto cobardía. A partir de aquí sí creo que hay que trabajar por tender puentes en Cataluña, no cebar y sembrar el odio. Hay que ir por el diálogo y por el entendimiento y trabajar por la convivencia que es lo que quiere la gente de bien.