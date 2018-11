Buenafuente rinde homenaje en TV3 al "mártir" independentista que fue herido en un ojo para criminalizar a la policía española

Si existiera una televisión pública en Cataluña que quisiera debatir en su plató sobre la polémica actuación de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de la orden que se les dio de tratar de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (que pretendía votar de manera unilateral la disolución del Estado español), lo lógico sería tratar de llevar a testigos neutrales de lo que allí había acontecido y, si aquello fuera imposible, tratar entonces de tener al menos representantes de las distintas sensibilidades implicadas.

Pero TV3 hace tiempo que dejó de ser una televisión pública si es que alguna vez lo fue. En el programa de este17 de noviembre de 2018 de ‘Preguntes Frequents' llevaron a Roger Español, el activista que perdió la visión de un ojo aquel día en las cargas ante el colegio Ramón Lluch, para levantarlo en los altares como la mayor víctima del independentismo catalán del siglo XXI.

En el plató no había ningún representante de los catalanes no independentistas y, al contrario que otras veces, en ese trozo del programa, no hubo más entrevistadores que Laura Rosel.

Sólo al final una comentarista se acercó a Roger, la ‘neutral', Pilar Rahola, para que se fundiera en un abrazo con Roger ante el aplauso emocionado del público presente, siempre independentista, y una emocionada Laura Rosel.

"¡Eres el emblema de todas las víctimas!" aseguraba Pilar Rahola luciendo lazos amarillos colgados de sus orejas.

Roger Español habló constantemente como si fuera portavoz de "todas las víctimas" de "la policía del Estado" en los sucesos del 1 de octubre, con la jerga habitual que usan las víctimas del terrrismo o un accidente aéreo, hablando de la "asistencia psicológica" que necesitaban todas las víctimas por las secuelas que padecían tras aquellos.

Y haciendo un llamamiento a los políticos para que se preocuparan más de ellos "por la situación que pasamos las víctimas". Y reivindicando una atención para ellos equiparable a la de "los presos políticos" y a "los exiliados". Y aseguró que como víctimas ellos "representaban a todo el pueblo".

Es curioso que Vicent Sanchís, Lidia Heredia y toda su tropa sigan poniéndose dignos a la hora de asegurar lo plural que es TV3, como presume en su página web, cuando la condición de ls activistas independentista Pilar Rahola o de Antoni Bassas como comentaristas con sección personal para dar su opinión, siempre indepe, en espacios como ‘Tot es Mou' o ‘Preguntes Frequents' cuando no hay nadie del sector catalán defensor de la legalidad al que se le conceda el mismo espacio.

El programa producido por El Terrat tenía la clara intencionalidad de preguntar la tragedia personal de Roger Español para presentar a la Guardia Civil como una organización poco menos que torturadora y sin que hubiera nadie en el plató que la pudiera responder.

Y sin confirmarnos si es verdad su versión de que era un activista pacífico o si es verdad lo que han publicado otros medios de que él - que está imputado por agresión a agentes del orden y por desórdenes - agredió a los policías lanzándoles vallas de seguridad como algunos consideran que se deduce en algunas de las imágenes difundidas en Internet sobre las cargas policiales en la Escola Ramón Llull.

Es curioso que TV3 que se ha dedicado a emitir una y otra, y otra, y otra vez toda imagen de policías agrediendo a personas, en el pregunta de esta semana volvieron a sacar el momento en el que caía Roger, en cambio no quiso emitir las imágenes en las que se veía a este agarrando las vallas aparentemente para lanzarlas.

EL ABOGADO DE TRES POLICÍAS ACUSADOS POR LAS CARGAS

En el programa de TV3 también estuvo, en otro momento el abogado Javier Aranda, que representa a tres de los agentes acusados de participar en las cargas. Al contrario que con Roger Español, ante él sí había periodistas, entre ellas la periodista Eider Hurtado, que ha convertido su programa de ETB en un espacio que parece empeñado en presentar a la Guardia Civil española como torturadores sistemáticos.

El abogado tenía ninguna gana de debatir con nadie, y habló con distancia de todo, y empezó recordando que él también era abogado de defensor de Mossos. No obstante, y sabiendo que jugaba con un público hostil su intervención logró sorprender a todos los periodistas independentistas cuando negó que los agentes recibieran orden para cargar contra la sociedad.

Javier Aranda - "Creo que el relato que ha contado Jordi [de Planell] en algunas cosas concuerda, pero en otras... yo he debido estar en otra declaración o realmente... no fueron exactamente así..."

Laura Rosel - "¿Ah sí?"

Javier Aranda - "En el tema de la pintura, mis clientes no han dicho que la pintura fuera fingida". (...)

Laura Rosel - "También se ha dicho que el juicio está un poco empañado por la falta de colaboración que se detecta entre los agentes, y que se ha planteado que fueran acusados de desobediencia si no colaboraban".

Javier Aranda - "Yo... en las declaraciones a las que he asistido, no he visto que pasara eso..."

Laura Rosel - "¿No ha pasado eso?"

Javier Aranda - "Yo no he estado todos los días, pero en los que yo he estado, no ha pasado eso". (...)

Laura Rosel - "¿Sus clientes le han dicho quien ordenó las cargas?"

Javier Aranda - "Esa es una cuestión muy interesante. (...) Los mossos cuando usan la carga la decisión está más estructurada..."

Laura Rosel - "Tienen una jerarquía más clara..."

Javier Aranda - "Pero en este caso hay mucha más libertad individual para los agentes para tomar ese tipo decisiones, cosa que les puede perjudicar. Porque los que están imputados son ellos. (...) Ellos no reciben la orden, toman la decisión personalmente en el momento, según la situación que ven. Y son ellos los que pueden utilizar la carga. Es diferente a los mossos."

Laia Altabarria - "¿Pero cómo no va a haber alguien qué le diera la orden?"

Javier Aranda (...) "Los mismos agentes cerraron tres colegios sin incidentes. Hubo incidentes en el colegio Ramón Lluch, porque ahí hubo resistencia. (...) Se encontraron atrapados en una barrera ciudadana y toman la decisión de cargar. Pero no fue una decisión que les dieran ni por pinganillo, ni por megáfono, la tomaron ellos.

Laura Rosel - ¿No es una orden?

Javier Aranda - No es una orden. Eso es lo que me dicen y yo creo que es verdad, porque si hubieran recibido la orden de alguien mis clientes serían los primeros en decírmelo porque les ayudaría en su defensa. Pero resulta que no.

Laia Altabarria - ¡Pero si fue generalizado! ¡No fue un caso puntual! ¡Hubo agresividad contra toda la población!

Jorge Sainz - ¿Cómo lo están viviendo ellos?

Javier Aranda - Lo están pasando mal. Ellos tienen otra percepción de lo que ha sido esto, preocupados de cómo se ha mostrado esto. Lógicamente no lo está pasando bien.

Eider Hurtado - Contemple la posibilidad de que sus clientes le estén mintiendo. (...) Llegaron, lo hicieron y se marcharon. De una manera muy organizada. ¡Recibieron la orden! Porque ese era el colegio donde tenía que votar Artur Mas. Había una orden de llegar, hacerlo y marcharse.

Otro tío - ¿Usted cree que sus clientes podían tener la percepción de que iban a realizar actuaciones ilegales? Porque tenían un canal oculto... (...)

Javier Aranda - Yo creo que no. Podemos entrar a valorar por qué se hicieron las cosas tan mal ese día. Pero entonces también tendríamos que empezar a valorar la labor de los mossos de esquadra. Si lo hicieron bien o no. A mí lo que me trasladan ellos es que hasta el último momento pensaban que los mossos actuarían y se sentieron un poco engañados. No creo que hubiera nada orquestado, en el sentido de que la actuación en cada colegio fue diferente. No fue igual en todos. Y no creo que hubiera un canal de comunicación paralela para ocultar nada, porque además con las imágenes, hay poco que ocultar.