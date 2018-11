Ana Rosa hunde a Rita Maestre con su Madrid Central y su página web: "¡Os habéis precipitado por las elecciones y la calle es un clamor!"

La mayor parte de la campaña de información de Madrid Central que entra hoy 30 de noviembre de 2018 en vigor pasa por "la página web", que es lo que se han hartado a decir todos los portavoces de esta patochada podemita.

Pero claro, a pesar de los intentos por acudir a las teles a explicar cosas, el asunto es de difícil comprensión, y así se lo hicieron saber a Rita Maestre en 'El programa de Ana Rosa'.

La propia presentadora Ana Rosa Quintana y algunos de sus tertulianos, como Esther Palomera o Alfonso Merlos, criticaron a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid por este Madrid Central del caos, de modo que la expodemita Rita Maestre terminó por ponerse un poco chulita:

Ana Rosa: Esta medida ahora es informativa y no se va a multar a nadie pero hay muchísimas dudas y falta de información; lo que se critica es que se haga con tiempo y con todas las medidas. [...] Quiero aclarar una cosa: yo no vivo en el centro y tengo coche eléctrico, o sea no tengo ningún problema con estas medidas. Pero somos personas aquí las que estamos sentadas, informadas en general, ¡y tenemos todas las dudas! ¡Luego la calle es un clamor!