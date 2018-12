El repaso brutal de Hilario Pino triturando al cupista jefe por protestar ahora en Cataluña contra el monstruo que ellos mismos han creado

Es complicado saber por dónde va a salir Hilario Pino cuando le dejan presentar algún programa en laSexta de los que es suplente, y este 29 de noviembre de 2018 salió 'cara' en 'Más vale tarde' cuando le tocó entrevistar a uno de los independentistas más peligrosos de Cataluña, el portavoz de la CUP, Carles Riera. Hilario Pino sorprende a la podemita de turno con una pregunta clave que apenas puede despejar diciendo bobadas.

El presentador -en ausencia de Mamen Mendizábal- arremetió de lo lindo contra el cupista durante su entrevista, por salir a la calle ahora a protestar junto a los indingados funcionarios, bomberos, médicos y de toda índole, mientras llevan varios años apoyando a la derecha burguesa catalana siempre y solo en pro de la independencia:

La Barcelona 'indepe': médicos y bomberos 'empujan’ para asaltar el Parlament.

Se consiguió reponer del primer golpe el furibundo independentista, que son como los caballos con sus blinkers en los ojos para no poder mirar a los lados y distraerse del propósito, pero insistiría el presentador, decidido:

No lo digo yo, lo dice usted y lo acaba de reconocer usted mismo: primó la lucha por la independencia a preparar unos presupuestos que no eran sociales precisamente... Se abstuvieron para que Torra fuera presidente, han hecho muchos gestos y ahora se llevan ustedes las manos a la cabeza porque no hay dinero para sanidad ni para funcionarios...