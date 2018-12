El monumental resbalón de Llapart al intentar acorralar a Rivera con Vox le cuesta un zasca colosal

Tienen metido a Vox hasta en el mismísimo gaznate. No hay tertulia política que se precie que no saquen a colación al partido de Santiago Abascal y casi siempre para dejarle de vuelta y media.

Por supuesto, en laSexta, cadena en la que trabaja un tal Évole que por las mañanas insulta a Vox y por las noches les pide entrevistas, no podía faltar este 30 de noviembre de 2018 la cuota habitual de intentar dejar mal a Vox y a quienes tuviesen la tentación de pactar con ese partido.

En 'Al Rojo Vivo', María Llapart entrevistaba al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al que hacía una pregunta carga de muy mala intención, pero al mismo tiempo, por el ansia de meter la cuña contra la formación de Santiago Abascal, acabó por resbalar y pegarse un tremendo trompazo que aprovechó el político naranja:

El de Ciudadanos, muy atento a la cuestión, dejaba planchada a la sustituta de Ferreras asegurando que él no quiere echar a nadie de la Cámara regional, pero sí del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz:

Bueno, en primer lugar, del Parlamento de Andalucía no vamos a echar a Susana Díaz. Supongo que ella será diputada y no queremos echarla de ahí. En todo caso queremos echarla del Gobierno, que es importante tener en cuenta el matiz. Me imagino que quería decir de la Presidencia, pero para que no haya confusiones. Nosotros queremos cambiar el Gobierno y yo creo que es legítimo después de 40 años. A partir de ahí, si encabezamos una investidura el resto de partidos nos impondrán unas condiciones. De todas formas, hablar de los posibles pactos de unas formaciones que aún no sabemos si van a estar o no representadas me parece a día de hoy hablar de ciencia ficción. Nosotros vamos a intentar ganar las elecciones.