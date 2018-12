'Movidón' televisivo en la universidad entre 'Espejo Público' y unas alumnas 'matonas': "¡Expulsadlas por analfabetas!"

Tremendo pasaje el vivido este 30 de noviembre de 2018 en la universidad entre las matonas de la clase y la reportera de 'Espejo Público'.

El equipo de Antena3 se desplazó a la Universidad de Valencia para informar sobre una denuncia de machismo contra un profesor por proferir comentarios deleznables a las alumnas, pero la forma de llevarlo a cabo por las jóvenes afectadas está dejando mucho que desear: rechazan a los medios, no quieren hablar, remiten a una asamblea y a sus comunicados por las redes sociales.

De modo que como buena periodista, la reportera de Antena3 consiguió las declaraciones en directo de dos alumnas que estaban fuera del grupito demandante, pero llegaron avasallando y como si fueran las matonas de la clase estas portavoces y representantes del movimiento que demanda.

Desde el plató de Espejo Público, viendo lo que sucedía, las fulminaron a lo bestia:

Susanna Griso: Seamos serias, si tenéis un problema, presentáis una denuncia... Y luego empapeláis toda la universidad, pero no podéis acusar al rectorado de pasividad si ni siquiera habíais presentado una denuncia. Que luego nos digáis que los medios avasallamos porque vamos a preguntar me parece ridículo... Pero ellas sabrán lo que hacen.

Cristina de la Hoz: Es increíble... No sé qué concepto de la comunicación tienen de que nos tengamos que remitir a los comunicados... Si solo hiciéramos periodismo con los comunicados oficiales... ¡Pero qué es esto de cercenar el derecho de los medios a preguntar!

Alfonso Egea: La imagen es gravísima. Universidad pública y personas mayores de edad que de forma libre acceden a hablar contigo. ¡Se las acaban de llevar!

Antonio Naranjo: Las dos que han echado a la periodista deberían ser expulsadas de la universidad, porque no saben decir tergiversar. No se puede ser universitarios y decir esas barbaridades. ¡Expulsadas por analfabetas! ¡Son zoquetas! No me creo nada, no están preocupadas por las alumnas acosadas. Estás dos renacentistas han utilizado esto para montar su numerito. ¡Parecen alumnas de Juan Carlos Monedero!