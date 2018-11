TV3 parodia una España en la que prefieren torturar catalanes antes que a toros: "Al catalán si no se le putea, se extingue"

Unas cuantas voces llevan denunciando desde hace tiempo en que los programas de entretenimiento de TV3 realizados por productoras como Minoría Absoluta, Alguna Pregunte Mas, El Terrat y Mediapro se dedican a utilizar su talento en verter propaganda independentista generadora de odio victimista a base de presentar sistemáticamente al Estado español y a todos sus habitantes como una panda de racistas anti-catalanes poseídos por un odio inhumano hacia Cataluña.

Esta es la transcripción del gag que emitía el programa ‘Polonia' que dirigen Jaume Buixó y Albert Martorell a eso del minuto seis este 30 de noviembre de 2018. A ver quién tiene narices de negar que TV3 está o no fomentando el odio hacia los españoles:



Presentador de Noticias: Buenas Noches. A causa de la prohibición de utilizar animales en las fiestas mayores y patronales, algunos pueblos de España han decidido celebrar ese mismo tipo de fiestas utilizando seres con menos protección legal: los catalanes.

(Se ven imágenes de "españoles" sonrientes y con ganas de apalear)

Presentador de Noticias: Esta es una de las actividades más seguidas de las fiestas de Alcantarilla del Monte el encierro del catalán. (Se ve a un ‘catalán' con barretina que pasa ante un grupo de ‘españoles' que comienzan a empujarle y a sacudirle mientras sonríen con burlas, risotadas y muestras de desprecio, sin que él pueda defenderse. Mientras le gritan como si fuera un animal "¡Eh, catalino! ¡Catalino, eh!· El letras aparece el texto: "Fiestas mayores con catalanes en lugar de toros") Presentador de Noticias: Es la alternativa que el alcalde ha encontrado por no poder usar animales en la fiesta mayor. Español: Los tiempos están cambiando, y no es plan fastidiar a un animal inocente por diversión. En España los animales están súper protegidos por ley, es que no puedes ni toserles. ¡Pero con los catalanes es otra cosa! Presentador de Noticias: Los habitantes han recibido con sorpresa el cambio, pero están satisfechos con la decisión del alcalde. Española: La verdad es que daba pena ver sufrir a los pobres toros. Yo pienso que es un cambio positivo para todos. La imagen continúa en que los "españoles" prenden fuego en la cabeza a través de dos hastas al "catalán". Presentador de Noticias: La fiesta acaba con uno de los actos más seguidos en Alcantarilla del Monte, el del catalán embolado

Español: El catalán no sufre. Además, al catalán si no se le putea, se extingue. Porque viven de quejarse. Eso, je, je, es científico. (En el caso del catalán independentista esta comprobado)



Y así acababa el todo menos inocente gag. En un programa que, como presumió el mismo en su aniversario, tiene una gran audiencia infantil. El programa por el que según se dijo ante su directivo Jaume Buixó en Radio Euskadi, "se informan" muchos catalanes. ¿Qué conclusión creen que sacarán los menores que vean el gag o lo que se informan a través de ese espacio? "Sí, en el fondo es así, todos sabemos que en España odian a todos los catalanes y si pudieran les harían eso", "les apalarían como a toros", etc., etc, etc.

Había habido gags en esa misma dirección desde hace tiempo, como en aquel en el que dos "catalanes" iban al Estadio Bernabeu y rápidamente los madrileños - tan racistas ellos - comenzaban a insultarles "¡Polacos de mierda!", pero en este se han superado. Nunca en sentido contrario contra alguna ‘colectividad' que no sea la españolista o constitucionalista.

Vale que sigan haciendo gags contra el Rey de España presentándole como un dictador poseído por el espíritu de Franco (volvieron a hacer otro gag con esa idea este jueves), vale que sigan machacando al ministro catalán Borrell por no ser indepe (al que presentaron reconociendo orgulloso que era ‘un puto loco'), pero no que sigan con la campaña victimista de odio de presentar al pueblo español es una nación de racistas, desde una televisión pública, ya está bien.

Ellos dirán que es "humor independentista satírico" heredero del Cu-cut, Papus y demás. Pero "invirtamos" el gag. Han hecho tropecientos gags de multitudes ‘españoles' maltratando a ‘catalanes'. Nazis españoles contra demócratas catalanes, nazis españoles contra pacíficos miembros de ANC, nazis españoles contra pacíficos miembros de los CDR. ¡Ya está bien!

¿Alguna vez un gag donde un grupo de catalanes indepes maltraten a un grupo de catalanes constitucionalistas? ¿Alguno pequeñito en estos 10 años? No hay narices, ni ganas, porque en TV3 viven de lo que viven. Y si algún catalán no independentista denuncian que le han discriminado, que ha señalado a sus hijos en el colegio o que le han roto la nariz por quitar un lazo, TV3 hará un gag... ¡pero para burlarse de los agredidos españolistas que exageran! Ya lo han hecho unas cuantas veces.

Y ahora que salgan todos los "buenistas" a decir que los programas de TV3 son equilibrados porque reparten por igual a todos y que les ampara la libertad de expresión. Les ampara, naturalmente, la misma que ampara a otros a decir que el gag de ‘los españoles que apalean a catalanes en lugar de toros', de cuyo guión son responsables Jaume Buixó y Albert Martorell les parece miserable y les provoca arcadas.

Gracias por pagarlo con el dinero de todos, TV3, en un momento en que tantos funcionarios catalanes lo están pasando mal.