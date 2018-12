'Pasapalabra': Así fue el cabreo de Fran tras el boicot de Paz Padilla

Fran es por mérito propio, toda una institución en Pasapalabra (Este es el 'truco' de Fran González, el biólogo que ha salvado 'Pasapalabra' y forra a Telecinco ).

Es uno de los rostros más famosos de Telecinco gracias a su participación en el concurso, ha preocupado esta semana a los seguidores del concurso de Mediaset debido a su supuesto enfado con Paz Padilla, que acudió al programa para ayudar a su contrincante a acumular segundos de cara al rosco final ('Pasapalabra': ¿Hay tongo a favor de Fran González? ).

Tal y como parte de los espectadores relataron en Twitter, Fran parecía molesto con la actitud de la invitada, que no paró de hacer bromas durante las pruebas previas al rosco descentrando, en opinión de muchos tuiteros, al resto de acompañantes (El bochornoso espectáculo de Paz Padilla en 'Pasapalabra') .

Si analizamos el programa de la discordia, podremos comprobar que Fran mantiene una actitud seria desde el comienzo del mismo. Fran estrenaba equipo en su programa 133 y concursaba acompañado de Lara Álvarez e Iñaki Urrutia, según ABC.

Fer, por su parte, se sentaba en el equipo azul junto a dos cómicos: Paz Padilla y David Fernández ('Pasapalabra: La inquietante cara de Fran que tiene en ascuas a la audiencia ).

En la primera prueba, el equipo de Fran logró acumular 26 segundos y dio paso a los azules, con Paz Padilla. Al inicio de la misma la humorista comenzó con las bromas. En su panel, relacionado con superhéroes, los contrincantes de Fran solo obtuvieron ocho segundos.

Fue en la prueba de «La pista musical» en el que Padilla se desmelenó y demostró que ha nacido para la comedia. La presentadora de «Sálvame» no dudó en molestar a su contrincante, Lara Álvarez, repitiendo continuamente «no lo sabe, no lo sabe». fue entonces cuando Fran se molestó y denunció que la presentadora estaba boicoteando la prueba. Paz Padilla continuó con su estrategia: «¡No lo sabe!», pero Lara Álvarez consiguió acertar la respuesta. A pesar de todo, a Fran no le gustó la actitud de la cómica, que a punto estuvo de arruinarle la consecución de unos cuantos segundos de cara al rosco final.

Fran continuó molesto en el transcurso de la prueba musical, en la que superó a su rival.

Fue después el turno de Iñaki Urrutia y David Fernández. Ambos famosos tenían que adivinar la canción de turno cuando se toparon con una Paz Padilla eufórica que incluso sacó de sus casillas a sus compañeros de equipo. La verborrea de Paz irritó a los espectadores, que a estas alturas ya afirmaban en Twitter que la humorista estaba siendo «una pesadilla» para el resto de concursantes.

A pesar las «molestias» que, según la audiencia, Paz Padilla causó a Fran y a sus compañeros, lo cierto es que el asturiano volvió a superar a su rival para continuar optando al famoso rosco de Telecinco, del que está cada vez más cerca.