Inda se mofa de la huelga de hambre de los golpistas y provoca la esquizofrenia histérica de Angélica Rubio

No aguantan una sola broma ni un solo sarcasmo referido a los golpistas que se encuentran encarcalados en la prisión de Lledoners.

Eduardo Inda, en 'laSexta Noche' del 1 de diciembre de 2018, fue muy claro y preciso a la hora de señalar que la huelga de hambre que pretenden hacer dos de los enchironados, concretamente Jordi Sánchez y Jordi Turull, les vendrá muy bien porque, a su juicio, alguno debe de perder grasa corporal (aunque entre líneas se entendía perfectamente que el mensaje iba dirigido al exvicpresidente catalán, Oriol Junqueras).

El director de Okdiario, que también bramó contra la difusión de la foto de los presos golpistas, decía que:

Angélica Rubio saltaba como una hidra:

No hace falta descalificar, Eduardo. No hace falta llegar a la descalificación.

Inda respondía:

La excolaboradora de Zapatero seguía erre que erre:

El interpelado no se desmarcaba de su discurso:

Y Rubio, sin apearse del burro:

El defensor de las causas perdidas, Iñaki López, agregaba:

No subamos la temperatura y verdad que no hace falta insultar a nadie.

Inda lo aclaraba para los buenos y malos entendedores:

Yo no he insultado, he descrito que esa huelga de hambre a alguno de ellos les permitirá aligerar el enorme peso que tiene es una descripción y a la señora defensora de los golpistas decirle que yo podré decir lo que me venga en gana.