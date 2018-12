La sucia faena de TV3 para descabellar a doña Letizia: ¡le puso los cuernos al rey Felipe VI!

El presentador de la ETB2 TV, Xabier Lapitz, le dio recientemente una vuelta de hoja en su espacio Enjake, al programa de la misma cadena pública vasca '360 grados', donde se había afirmado semanas antes y sin prueba alguna que la reina Letizia posee una fortuna oculta de 8 millones de euros. (Un escalofrío recorre la Casa Real tras el filtrado de la bomba sobre Letizia y su 'amigo especial').

Y la noticia de que Javier López Madrid pudo haber sido grabado con la esposa de Felipe VI por el comisario José Villarejo, le vino así al pelo a TV3 con ayuda del mentado, director para más señas del referido espacio de Euskal Telebista. (Echenique airea el audio de Villarejo: la Reina Letizia oculta 8 millones de euros).

De ello se encargó la inefable Laura Rosel en 'Preguntas Frecuentes', FAQS, donde esparcieron el rumor de marras y de paso que doña Letizia le es o le era infiel a su marido.

"Villarejo té unes cintes de Letícia on es demostra que el rei és un 'cornut'. Ara bé, el que a mi més em preocupa són els 8 milions que té la reina" @Xlapitz a #FAQSadventTV3 ▶️ https://t.co/YQEJPi59Jk pic.twitter.com/1iM8Jvnqg7

Xabier Lapitz, se despachó así a gusto mientras todos aplaudían hasta con las orejas:

Como devoto invitado estaba en plató, además, al dirigente del PNV Iñaki Anasagasti, e incluyó una apelación a la ministra Margarita Robles como supuesta responsable de haber mantenido reuniones con distintos periodistas para advertirles del escándalo y pedirles colaboración.

El periodista vasco hizo un ejercicio de su profesión, sin base alguna, harto lamentable:

"Me preocupan los 8 millones, porque eso significaría, si es verdad y no se ha desmentido porque no se puede investigar porque PP, PSOE y Ciudadanos lo han impedido, que nos quedemos por lo menos con el derecho a la duda".