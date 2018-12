Espectacular bronca de Centeno a Elisa Beni por hablar del fascismo de VOX: "¡Deja de decir tonterías, eres una ignorante y una sectaria!"

Este 3 de diciembre de 2018 es un mal día para muchos en la izquierda, deprimidos con el resultado de las elecciones andaluzas en las que se da un cambio de paradigma en la región, y en las que destacó la irrupción de VOX con 12 escaños. Un Iglesias sobrepasado se lanza contra VOX sin nombrarles: "Ningún miedo a la extrema derecha, compromiso y antifascismo militante".



En el 'Espejo Público' de Antena3 se dio un broncazo de tremendas dimensiones especialmente en el análisis del éxito implacable de la formación de Santi Abascal. Además, no parecía nada raro al ver la coincidencia en el plató de la tertuliana de izquierdas Elisa Beni y al tertuliano economista Roberto Centeno.

La bronca descomunal era cuestión de segundos, y así se dio, después de que Elisa Beni leyera un poema sobre el fascismo para ilustrar el tema, haciendo estallar al exasesor de Trump:

Elisa Beni: Tenéis que hacéroslo mirar, el tema del diálogo y de respetarnos.

Roberto Centeno: Es alucinante... Pero si tú no estás respetando lo más elemental: estás mintiendo desde el principio con una desvergüenza increíble. ¡Una señora que es de Podemos! ¡Que no respetan la ley, ni la Constitución, que quieren destruir España! ¡Pero qué me estás contando!

Elisa Beni: Usted tiene un pequeño cacao con respecto de las posiciones políticas que están más a la izquierda de usted, o sea casi todas. Yo siempre he sido socialdemócrata. [...] VOX quiere cargarse el título Octavo de la Constitución, que es el que nos establece como Estado de Autonomías.

Roberto Centeno: ¡Las autonomías son un desastre total! ¡Cómo se pueden defender las autonomías!

Elisa Beni: Mire, en este país mayoritariamente se defiende el Estado de Autonomías, excepto la ultraderecha. [...] ¡Aquí pretenden acallar mi discurso e imponerme de lo que tengo que hablar! Salvo VOX, ningún otro partido tiene conflicto con los Derechos Humanos.

Roberto Centeno: ¡Pero qué estás diciendo! ¡Cómo mientes con esa caradura! Los únicos que tienen problemas con los Derechos Humanos son tus amigos de Podemos, que no creen en la libertad, que son totalitarios, que son bolivarianos que quieren imponer una dictadura... ¡Cómo no te da vergüenza decir eso! ¿Qué Derechos Humanos? ¡Deja de decir tonterías! ¡Si no sabes ni lo que es la Unión Europea! ¡Eres una ignorante y una sectaria!