Arde Telecinco por la ridícula pifia y falta de respeto de Paz Padilla con Carme Chaparro

Era el tramo final de Sálvame diario de este lunes 3 de diciembre y la presentación corría, una vez más, en la cada vez menos suplente y más titular Paz Padilla que conducía un espacio cargado de polémica a costa de los Kiko Matamoros, Makoke y compañía. O la 'cagada' de la presentadora mostrando al público el número de teléfono de Kiko Hernández...

Sin embargo, el programa quería despedirse haciendo un guiño a una compañera, Carme Chaparro, con motivo de la publicación de la segunda entrega de su novela policiaca, en este caso titulada ‘La química del odio'.

La presentadora de las noticias de Cuatro acudía así al plató de Telecinco para intervenir unos minutos, hablar de su novela y responder a las preguntas de Paz Padilla. Una amable promoción... pero pronto su participación se torcía por la ridícula actitud de la presentadora de Sálvame, que desde luego ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias.

La primera de las preguntas que sorprendía en el plató de Telecinco la formulaba Paz Padilla cuando apenas habían pronunciado algunas frases. La gaditana le ‘soltaba' a la catalana que si ahora ya puede decir "¿ahora de verdad te crees que eres escritora?".(Así nos ha vuelto a engañar 'Sálvame' para tapar que el programa está quemado).

Mientras en la dirección y en el control de realización se echaban las manos a la cabeza con la inoportuna pregunta, Carme Chaparro ponía al mal tiempo mala cara, sonreía y salía del paso de la impertinente cuestión formulada y contestaba elegantemente:

"Bueno, ahora ya con mi segunda novela sí. Antes decía solo que era periodista pero ahora ya no me cuesta tanto decir que soy periodista y escritora", respondía la catalana que aprovechaba la coyuntura de la surrealista pregunta para recordar que la nueva novela pertenece a la segunda parte de su anterior libro, ‘No soy un monstruo'.

"¿Te leerías tu libro?", preguntaba Padilla a una cada vez más incómoda Chaparro que se ‘defendía' argumentando ser "muy exigente" como lectora "por lo que no escribiría nada que no me gustase leer".

Estoy muy feliz por haber tenido aquí a Carme Chacón

Pero el remate final, el ridículo y el bochorno total iba a llegar en la despedida. Paz Padilla agradecía a la periodista de Mediaset y escritora haber acudido a Sálvame y se confesaba: "estoy muy feliz por haber tenido aquí a Carme Chacón", confundiendo así a Chaparro con la dirigente socialista catalana y ex ministra de Defensa prematuramente fallecida en abril de 2017.

El hecho pasó desapercibido para gran parte de los espectadores pero, según ha podido saber Periodista Digital de fuentes próximas a la cadena, no así a Carme Chaparro, "enfadada y asombrada" por la actitud de Paz Padilla y la poca preparación de la entrevista que ha considerado "una falta de respeto". Nada nuevo bajo el sol. ( La Audiencia Nacional ratifica una multa a 'Sálvame' de 324.000 euros).