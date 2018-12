Desconcierto progre-indepe total en la TV3 ante VOX: "¡Ha sido culpa de Aznar, del PP, de los Tribunales y de Canal Sur!"

"¡Pues ya la tenemos aquí! ¡Ha salido del armario la extrema derecha española, 40 años después de haberse quedado al margen!", así de contundente arrancaba la locutora estrella del independentismo, la catalana Mónica Terribas, su programa desde Catalunya Radio, la radio que pagan todos los catalanes aunque sólo sirva a los independentistas.

"¡Vox ha obtenido 12 escaños en el parlamento andaluz! ¿Qué pretende Vox de Andalucía? La reconquista. Y el PP y Ciudadanos si aceptan pactar con él le servirán de palanca".

Es un tanto extraño que medios como TV3 que llevan años diciéndonos que el PP y Ciudadanos son la extrema derecha, ahora gritan porque entre en un parlamento ‘la extrema derecha'. Dado que para ellos no hay ninguna derecha española que no sea extrema.

Pero es que la forma de la catalana de Terribas comenzaba su programa matutino era casi idéntica a la usada por la extremeña Pepa Bueno que comenzaba su editorial de ‘Hoy por Hoy' en la SER de las 8 con un ‘¡Ya están aquí!' como en la célebre película de extraterrestres.

Carles Francino, por su parte presentaba la irrupción de Vox como la reaparición de ‘una pesadilla' que le daba tanto miedo como la maldición de Tutankamon, especulando sobre si era una maldición franquista.

Els Matins de Lidia Heredia: "¡Culpa de Susana Díaz y Canal Sur!"

Lidia Heredia en Els Matins de TV3, mantenía el mismo tono lúgubre de luto ante la irrupción de Vox "Se acaba la excepcionalidad española".

En lo que no se ponían de acuerdo los comentaristas de TV3 era en los motivos. Para Milagros Pérez Oliva, la culpa era de Susana Díaz.

Milagros Pérez Oliva: "Estas elecciones las gana la derecha, porque las pierde el PSOE. En la última parte de la campaña, la centró toda en atacar a Vox, lo que ha contribuido a naturalizar la opción de Vox como una actor más del tablero". Sergi Picazo: "Yo creo que la noticia no es que ha perdido Susna Díaz es Vox. El titular de Vox, es la extrema derecha entrando en un Parlamento democrático y como puede condicionar a las políticas de la derecha tradicional y como puede cambiar eso al Estado, y en Catalunya".

El ex comunista y hoy columnista de La Vanguardia, Antoni Puigverd, tenía otra teoría que expuso ante sus compañeros de TV3 en la que señalaba expresamente a Canal Sur:

Antoni Puigverd: "El socialismo ofrecía protección, en el caso de Andalucía de manera clara. Y esta gente era ayudada de diversas formas por la administración y mucha gente vivía con cierta dignidad durante muchos años gracias a ello. Cuando llega la crisis económica, eso comienza a romperse, y entonces apareen los primeros síntomas de que esa administración ya no protege tanto y entonces aparece el resentimiento. Si la administración socialista les falla ese soporte económico, esa gente que antes buscaba la protección, pasan a abrazar todos los principios de la derecha, y eso es así porque la cultura socialista ya no les transmite". "Antes los socialistas transmitían a través de sindicatos (...) ahora lo hacen a través de la televisión. ¿Y cómo era la televisión de Susana Díaz? [Canal Sur] Su televisión era la más populista, la que excitaba más los estómagos, programas de los que sacaba muchos fragmentos APM, programas de risas sobre la gente de Andalucía, de parodias a gente del campo, de analfabetismo, de una cultura de muy baja estofa, que es ideal para que ahí trabaje el populismo de extrema derecha".

Tot es Mou: "¡Culpa de Aznar y del Tribunal Supremo!

Hizo raro que en Els Matins no sacaran a Javier Pérez Royo, antaño tertuliano estrella de Canal Sur, cuando salía a defender a Chaves y Griñán en las primeras investigaciones de los EREs, hoy estrella andaluza en TV3, que reservaba su presencia para el espacio de Helena García Melero. Para Pérez Royo la culpa del ascenso de Vox era la debilidad del PP:

Javier Pérez Royo: "Yo ya estaba convencido de que Vox iba a entrar en el parlamento, porque el fenómeno de la extrema derecha que se ha ido introduciendo en los otros países europeos iba a llegar a España. La fortaleza del PP lo había impedido, pero en cuanto se ha debilitado el PP, Vox ha encontrado su sitio" (...) "A Vox le dio alas Aznar, hablando de Abascal como un chico estupendo. El PP y Ciudadanos han transmitido un mensaje muy parecido al de Vox (...) Pero no sólo ha conseguido votos en el sector de la derecha, aunque en especial de la derecha. Pero también Susana Díaz, en cierta medida, ha hecho más visible en el momento final de la campaña a Vox, pero sin quererlo, también los ha beneficiado".

Y, naturalmente, no podía faltar la tertuliana estrella de la casa, Pilar Rahola, cargada de pendientes con lazos amarillos y collares con lazos amarillos, para dar su propia teoría sobre el tema: la culpa es del Tribunal Supremo por no retirar el derecho jurídico de recurrir a la justicia a la gente de derechista (se ve que para Rahola, los derechistas no son seres humanos y hay que excluirlos de sus derechos constitucionales).

Pilar Rahola: "¿Por qué ha crecido Vox? Algunas causas la conocemos. La convicción de que la extrema derecha siempre ha existido, el PP era el voto en el que la extrema derecha se sentía cómoda y eso se ha roto. ¿Qué lo ha hecho crecer? El sistema judicial español por haber permitido que una organización de extrema derecha sea la acusación particular contra políticos democráticos y eso le dio tal visibilidad que dio la impresión de que los únicos que defendían a España eran ellos. Con lo cual ha sido la visibilidad que les han dado los tribunales españoles".



Està Passant

En lo referido a Està Passant, Jair Domínguez hizo gracietas con el tema desde el minuto uno, ya que entró en el plató señalando al público "¡El de Vox, que salga fuera!", para luego comentar refiriéndose a Andalucía comentó que "se ha despertado Cara al Sol".

Jair Domínguez ironizó con una frase acuñada en su día por Pablo Iglesias en tono claramente burlón hacia la teoría del líder morado "Por culpa de los independentistas catalanes, que han despertado al fascismo, que desastre, que mal todo...".

Toni Soler, por su parte se metió con Antonio Jiménez, el presentador de Trece, al que acusó de estar "intentando un blanqueo de Vox digno de Michael Jackson". Pero terminaba consolándose diciendo que en Catalunya Vox no se escribía con V, sino con P, ‘Pox' ("Pocos" en catalán).

Eso sí Toni Soler no pudo evitar hacer la gracieta facilona al hablar de Andalucía de la siguiente manera: "No han sido los únicos que han suavizado la imagen de Vox ahora que pueden gobernar la Junta de Andalucía, también conocida como la ONG favorita de los catalanes". Repitiendo una vieja consigna tópica de los partidarios de la teoría del ‘Espanya ens roba".

Una argumentación que tal vez ayude a entender porque andaluces se niegan a votar a dirigentes políticos que pactan con independentistas con pocas ganas de seguir contribuyendo a la estabilidad andaluza.