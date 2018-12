Inda se despacha a gusto sin la vigilancia de Ferreras: "Iglesias, lávate esos dientes tan negros y horribles que tienes"

Pablo Iglesias está que muerde. Primero, le ha tocado dar explicaciones por el batacazo electoral de los suyos en Andalucía.--Los violentos podemitas de Pablo Iglesias toman la calle contra VOX: "Sin piernas, sin brazos, los fachas a pedazos"--

Y segundo, lo ha tenido que hacer sin cargar demasiado las tintas en público contra Teresa Rodríguez, a la que desde la dirección de Madrid acusa de haber ido por libre imponiendo la marca 'Adelante Andalucía' y pasando olímpicamente de Podemos.--Fran Rivera deja con el culo al aire a Pablo Iglesias: "¡No tienes vergüenza! ¡Golfo!"--

En ese contexto Iglesias compareció en 'ARV' y ante la conveniencia del presentador, Antonio García Ferreras, se despachó a gusto contra Eduardo Inda asegurando que su "basura" la escucha mucha gente en televisión y por eso luego la gente va y vota a VOX.--Iglesias insulta a Ferreras en su cara acusándole de tener a Inda como lanzador de VOX, y el presentador calla cobardemente--

El aludido, Inda, ha querido responderle desde su videoblog de OKDiario:--Un Iglesias sobrepasado se lanza contra VOX sin nombrarles: "Ningún miedo a la extrema derecha, compromiso y antifascismo militante"--

Pablo Iglesias me sigue teniendo bien presente en sus oraciones. Hasta el punto que me ha culpado de lo que les ha ocurrido en Andalucía y de "la basura de Eduardo Inda", y no contento con eso me ha imputado delitos como incitar al odio e ir contra los derechos de los trabajadores.