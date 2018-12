Mamen Mendizábal le da una imponente lección a la podemita que llama a VOX "perros de presa del IBEX 35"

Qué mal están digiriendo los podemitas los resultados democráticos de estas elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018. No les gusta que hayan llegado 12 nuevos escaños al parlamento andaluz completamente antagónicos a ellos (VOX), y la campaña de acoso está siendo tremenda al grito de Pablo Iglesias de "antifascismo militante", según dijo. Un Iglesias sobrepasado se lanza contra VOX sin nombrarles: "Ningún miedo a la extrema derecha, compromiso y antifascismo militante".

Este 3 de diciembre la podemita Noelia Vera pasó por el programa de laSexta 'Más vale tarde', y allí se encontró, en medio de su discurso, con una lección imponente de la presentadora Mamen Mendizábal cuando menos lo podría esperar:

Estamos decepcionados y asombrados ante los resultados de ayer, solo el empuje de los movimientos sociales nos va salvar de que VOX y la extrema derecha, estos perros de presa del IBEX35, campen a sus anchas por Andalucía y por el resto del Estado.

Así discurría el soporífero discurso de la podemita en laSexta, hasta que Mamen Mendizábal quiso introducir un elemento interesante: "Diputada, ¿VOX es un partido democrático? ¿Sí o no?"

Sinceramente, es un partido de extrema derecha...

Le cortaba Mendizábal: "¿Pero democrático?"

Bueno, ha ganado doce escaños de forma democrática, se ha presentado a unas elecciones y está ahí.

La cara de éxito de Mendizábal era evidente. Poco pueden decir los podemitas precisamente, ultras de izquierdas, de la forma de llegar nadie a un parlamento si los ciudadanos les han decidido votar en masa: solo 5 escaños menos que Adelante Andalucía...

Pero Mamen estaba desbocada ya: "Diputada, me pierdo un poco aquí: por un lado me dice que no hay que vigilar a VOX tan de cerca y por otro me dice que hay que activar la alerta antifascista". Los violentos podemitas de Pablo Iglesias toman la calle contra VOX: "Sin piernas, sin brazos, los fachas a pedazos".