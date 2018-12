Certero 'tiroteo' de Ferreras a Echenique sacándole la pistola de Anguita cuando el podemita acusa de ir armado a Abascal

Desde que VOX 'ganara' virtualmente sus elecciones particulares el pasado 2 de diciembre en Andalucía consiguiendo 12 escaños en el Parlamento, en la izquierda podemita están sumamente nerviosos, disparando a todos lados y obviamente, fallando mucho. Iglesias insulta a Ferreras en su cara acusándole de tener a Inda como lanzador de VOX, y el presentador calla cobardemente.

Antonio García Ferreras ya se ha dado cuenta, por fin, y así se lo hizo saber desde 'Al Rojo Vivo'. Pero olvida el presentador que los podemitas son sumamente orgullosos y no van a reconocer la afrenta tan fácilmente. Cómo serán las bobadas de Echenique sobre los votantes de VOX que hasta Ferreras le frena el patinazo: "La izquierda está noqueada".

Este 5 de diciembre de 2018, el siniestro Pablo Echenique venía con la cantinela contra VOX precisamente en el programa de laSexta, y Ferreras le tuvo que meter un tiroteo certero. Arrancaba defendiéndose de estas acusaciones de Ferreras el propio Echenique:

Ferreras : Señor Echenique, yo prefiero que nadie lleve pistola, pero si cumples la ley y es reglamentario, legalmente se puede llevar pistola, eso no quiere decir que se vaya a utilizar. No es un delito.

Echenique: Desde luego que no es un delito, pero Abascal no solo la lleva sino que se jacta de llevarla. Creo que eso describe el tipo de actitud de la que estamos hablando. Yo no sé si tú conoces a algún líder político que haga esto, a no ser que sea de un partido de extrema derecha de Estados Unidos o de un país europeo.