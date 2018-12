Miserable campaña conjunta de TV3 y ETB contra VOX... que todo lo que conseguirá es hincharle más de votos

La fijación de todos los medios izquierdistas incrementando decibelios sobre su campaña de demonización de Vox es sólo comparable a la de los medios separatistas.--Pérez-Reverte hace temblar Twitter con su opinión sobre VOX y la gilipollez de la izquierda--

ETB, el canal de televisión controlado por Íñigo Urkullu (PNV) y TV3, controlado por los partidos separatistas catalanes (Junts y ERC) han emitido exactamente el mismo documental, ‘La ambición de Santi Abascal', de Eider Hurtado, para machacar al dirigente del partido que acaba de entrar en las instituciones.

ETB lo emitió el 2 de diciembre de 2018, y TV3 lo emitió el 4 de diciembre de 2018. El documental, colgado igualmente en las webs tanto de ETB como TV3, consiste en 56 minutos de programa para poner a caer de un burro al presidente de Vox.

Las acusaciones iban desde tacharle de borde porque no atendía al equipo de Eider Hurtado todos los minutos que ella hubiera querido, hasta atacar a Santiago Abascal por su familia. ¿A qué miembro de su familia? ¿A su padre por enfrentarse valientemente a ETA, negándose a huir de su tierra como lo ordenaban? No, contra su abuelo, porque fue alcalde de Amurrio con el franquismo.--Angels Barceló se desmarca del grito de guerra de la SER contra VOX y dispara contra Pedro Sánchez---

Pero al difunto padre de Abascal, Santiago Abascal Escuza, también le cayó, el programa en cuestión insinuó que este estaba implicado en el caso de la contabilidad B del PP gurteliano.

En realidad se refería a los 12.000 euros que el PP pagó a Abascal Escuza como compensación después de que los terroristas callejeros de la kale borroka destrozaran su tienda por ser militante del PP. Aunque por como lo contaban TV3 / ETB parecería que era poco menos que una persona implicada en la trama Gürtel.

El documental incluía numerosos "testimonios" para vapulear a Santiago Abascal. Entre los periodísticos destacaba Daniel Sánchez Ugart, del periódico independentista catalán ‘Ara', que intentó dar a entender que las demandas judiciales de Vox contra los políticos separatistas catalanes eran equiparables a las tramas de extorsión de Ausbanc y Manos Limpias con sus demandas.--Tertsch le saca los colores a la TVE de Rosa María Mateo y a Atresmedia por su "sectarismo ultraizquierdista" con VOX--

Pero el testimonio más relevante fue el de Borja Semper, dando a entender que su ex compañero era un interesado que se fue por Madrid a "colocarse" gracias al apoyo de Esperanza Aguirre y presentándole como un tránsfuga desleal:

"Los que han cambiado de bando no pueden darnos lecciones".

Realmente, según el documental de TV3 / ETB, resultaba que Vox era un grupo ultraderechista, un grupo delincuencia, un grupo controlado por una secta mexicana, un grupo controlado por el Ibex 35 y un grupo controlado por empresarios exiliados cubanos de Miami. ¡Todo a la vez!--Los oyentes de COPE se hartan de que los tertulianos blanditos de Carlos Herrera digan que VOX es "el coco"--

Pero el más patético fue el ex dirigente de Vox, Juan Jara, que tras poner a caldo a su ex partido suelta un "Si me pasa algo, ya sabéis quien ha sido", como si el partido de Santi Abascal y Orega Lara fuera una organización mafiosa.

La campaña de linchamiento mediático a Vox en Andalucía, parece que hasta le ha favorecido. El futuro demostrará si la campaña de TV3 y ETB contra los de Abascal les perjudica o les favorece.