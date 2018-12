El celoso Alfred hace el ridículo en su visita a OT 2018: Amaia, ¿quién es esa?

Alfred sin Amaia es sólo un machachito con una ridícula voz nasal sin magia ni talento destacado. Pero lo peor es que se permite licencias inaceptables. (Así es el nuevo videoclip de Alfred de la canción mas noña de la historia: 'De la Tierra hasta Marte').

Alfred García (21 años), has jugado muy sucio con Amaia Romero (19).

Es tu ex, ¡pero sigue existiendo, se merece un respeto y parece que la has enterrado! Para ti ya no es Amaia, sino "una persona".

"Qué injusto, este miércoles has perdido seguidores. Hazme caso", le dice Jesús Carmona en El Español.

Vale que todo apunta a que te dejó ella, pero en tu visita a Operación Triunfo 2018 has quedado como el despechado de España, un papel un tanto feo, ¿no crees?

Más te valdría escuchar a Melendi (39) en la reflexión:

"En la guerra, como en el amor, siempre todo vale y siempre queda un perdedor. Normalmente, pierde el que quiere más".

Nadie dijo que el amor fuera fácil, pero de ahí a humillar a la pobre chiquilla en directo con tu más absoluto de los desprecios, como que no: con todo lo que habéis vivido (La imagen que confirma que Amaia y Alfred ('OT 2017') han roto para siempre).



Esa bella historia de amor que nació en OT 2017 y que llegó a pisar Eurovisión. Ay, en qué quedó: en una pulla descarnada de Alfred a Amaia. En eso se reduce todo; en una mísera frase. Ahí va la puntilla de marras:

"Este era un poema para una persona que estaba aquí".

Esa ha sido la única y mezquina referencia de Alfred a Amaia mientras les explicaba a los concursantes uno de los temas que compuso dentro de la academia:

Hoy el amor está de luto. Amaia, ¿quién es esa? Ni idea, pero no se merece ni que se la mencione.

Todo ha ocurrido cuando el gran Alfred ha visitado la academia para darles ánimo y consejos a los concursantes. Él -que recordemos que hace tan solo un año estaba en ese lugar-, les ha hablado a sus pupilos de lo importante que es saber llevar una carrera con calidad y rodearse de buena gente que te aleje de los malos caminos.

"A mí me acompañan actualmente las personas que siempre confiaron en mí".

Así se ha sincerado Alejandro Sanz (49) Huy, perdón, Alfred.

Claro está, las redes sociales se han cebado de lo lindo con esas maneras pelín caducas y arrogantes de divo de la música que se ha gastado el yogurín.

El caso es que cuando ya estaba sentadito en el piano, a punto de tocar una pieza, un lindo poema de amor, ha soltado la fatídica frase que, de seguro, ha destrozado a Amaia y la ha dejado en la mugre:

"Este era un poema para otra persona que estaba aquí".

¿Otra persona que estaba aquí? ¿Así, sin más? ¿De verdad? Los chavales de la edición actual, que tontos no son, se han olido el percal con caras circunspectas.

Ellos, que se colgaron de amor tanto como media España cuando la pareja desfiló su amor y nos defendió como país. Ahora, una de las parte se ha quedado sin nombre: es solo "una persona". Créeme una cosa, Alfred: ella nunca hablaría así de ti. Para Amaia siempre tendrás nombre. Y un hueco en su corazón.

Y justo antes de irse el despechado de España -tras cantar de pena, tenía que decirlo- Alfred ha rematado a Amaia, sádica y cruelmente con esta frase:

"Nunca imaginé que pudiera ir a Eurovisión" ¡Como si hubiera ido solo! Amaia, ¿quién es esa?".

Recuerda, Alfred: la misma a la que le cantabas así en el Festival de Eurovisión:

Nunca llegué a imaginar

Que viajar a la luna sería real

Lo pones todo al revés

Cuando besas mi frente y descubro por qué

Ya no puedo

Inventarlo

Siento que bailo por primera vez

Eres el arte que endulza la piel

De mi mente viajera que sigue tus pies

Siento que bailo por primera vez junto a ti, oh

Sé que en ti puedo encontrar

Esa voz que me abriga si el tiempo va mal

Todo es perfecto si estás...

Alfred: yo escribí esta canción aqui para alguien que también estaba aquí 💔 #OT18Gala11 — Patata (@eleps1203) 5 de diciembre de 2018

Ay, qué mayor veo a Alfred hablando de su carrera, como súper maduro💙

¿Pero cuántos años han pasado? #OT18Gala11 pic.twitter.com/WzjO1dKjbC — ANIKA (@annick_05) 5 de diciembre de 2018

Hola soy Alfred y vengo a hablarles de la cienciología #OT18Gala11 pic.twitter.com/sszEBxdxeL — megadorene (@Megadorene) 5 de diciembre de 2018