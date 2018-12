Ensalada de garrotazos a Pedrojota Ramírez por lanzarse al cuello de Ana Rosa Quintana por, según él, "humanizar a un líder de extrema derecha"

Un titular del diario 'El Español' sobre la entrevista que Ana Rosa Quintana le hizo en su programa a Santiago Abascal ha levantado una gran humareda.--"Esto es un éxodo": se marchan otros cuatro de El Español y se ahonda el divorcio entre Pedrojota y la redacción--

"La irresponsabilidad de Ana Rosa y Telecinco humanizando al líder de la extrema derecha", rezaba el titular del periódico que dirige Pedrojota Ramírez, que se la tiene jurada a Mediaset por lo que él considera un veto informativo.--Pedrojota le hace la pelota a Florentino Pérez para paliar las cuantiosas pérdidas de El Español--

"La presentadora no supo rebatir a Santiago Abascal los datos falsos sobre los que construye su discurso xenófobo, homófobo y machista".

"[Este titular] No es de Público ni de eldiario.es. Ni siquiera de El País. Es de El Español de Pedrojota Ramírez. Que no hay que "humanizar" a Santiago Abascal. O sea, que hay que deshumanizarlo".

Muchas críticas se leían en las redes a tan arriesgada propuesta del rotativo del periodista riojano, que parece tener cuentas pendientes con el líder de VOX, como demostró recientemente en una tertulia en esRadio, lo que le valió la reprimenda de Federico Jiménez Losantos.--Pedrojota le pide a Rivera que no pacte con VOX y Losantos se le echa al cuello: "Tú te crees que diriges Ciudadanos"--

🔴OJO A ESTE TITULAR. No es de Público ni de https://t.co/zHnEna8x7M. Ni siquiera de El País. NO. Es de @elespanolcom de @pedroj_ramirez. Que no hay que "humanizar" a @Santi_ABASCAL. O sea, que hay que deshumanizarlo. Un diario que se dice liberal. Triste.https://t.co/1pbe1vl7H0 pic.twitter.com/91VqlKqASL — Fray Josepho (@FrayJosepho) 6 de diciembre de 2018

Interesante descubrir que El Español no considera humano a @Santi_ABASCAL. Quizás este debiera incluir a @pedroj_ramirez entre los responsables de posibles agresiones, pues es bien sabido que la deshumanización del adversario suele ser la antesala de la violencia. — Satyros (@Jon_GoRo) 6 de diciembre de 2018

Muy cierto. @Santi_ABASCAL va a tener una lista larga de personajes a los que denunciar y exigir responsabilidades políticas, civiles o incluso penales por las agresiones que puedan sufrir él, su familia, sus colaboradores y miembros del partido. https://t.co/yeSFaeeoev — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 7 de diciembre de 2018

Acojonante esto de @elespanolcom: se propone ilegalizar a un partido, @vox_es, que defiende la soberanía nacional ante la amenaza separatista, y no a los partidos que quieren liquidar esa soberanía. El esperpento se queda corto para ilustrar este fenómeno https://t.co/MDwS1Zxmqj — Pedro Insua (@PedroInsua1) 5 de diciembre de 2018

Enhorabuena a los que invertisteis en El Español. pic.twitter.com/fwDpZHdMBp — 🎄Jaime Ballesteros🎄 (@JaimeBN1987) 6 de diciembre de 2018

De El Español, precisamente, no me lo esperaba. No, si al final uno terminará leyendo la guía de teléfonos de 1994.🙄 — El Cid Volador (@El_Cid_volador) 6 de diciembre de 2018

Están todos los medios tan en contra de VOX que, da que pensar — Esrehe🦇💯 (@Nos35806348) 6 de diciembre de 2018

Yo era abonado del Español y al final dejé de Leerlo, no es la primera vez que escriben cosas asi. — Sr. Comadreja (@SrComadreja) 6 de diciembre de 2018

Pedro J defendía el otro día en la radio el pacto Psoe-Ciudadanos con tal de que no pactaran con Vox, a mi no me extraña en absoluto. — KCCRAZYCHASE (@KC_CRAZYCHASE) 6 de diciembre de 2018

Ya hundió al Mundo, hundirá su nuevo proyecto — Llorenç Bofill i Ordinas (@IOrdines) 6 de diciembre de 2018

Vídeo relacionado:

El alucinante cambio de Santi Abascal entrevistado por AR cuando todavía estaba en el PP