Álvaro de Marichalar: "laSexta miente y difama. Sus propietarios multimillonarios son las personas más abyectas de Europa"

"laSexta miente y difama. Nadie me llamó para conocer mi versión". Estas son las contundentes palabras de Álvaro de Marichalar a llamada de Periodista Digital tras ser acusado en los informativos de la cadena de Atresmedia de haber ido a provocar e incendiar a los CDR catalanes que este jueves 6 de diciembre de 2018 se manifestaban en contra de los constitucionalistas que conmemoraban el 40 aniversario de la Carta Magna en Gerona.

Marichalar se vio acosado y perseguido por la turba y laSexta afirmó en su telediario que esa tensión la provocó él, que bastante tuvo con escapar para no ser linchado. En conversación telefónica con PD, el aventurero y empresario denuncia lo que él considera una patada a la deontología periodística:--Una turba de 200 salvajes de los CDR intenta linchar a Marichalar y laSexta le culpa ¡por ir a provocar!--

laSexta ha mentido, a nadie se le ocurre meterse en un avispero, como son los CDR a través de su odio financiado. Su odio es financiado y de tinte mafioso. A mí no se me ocurre meterme en un avispero con gentuza de esta calaña, y menos a provocar. Lo que afirma laSexta es una falacia.

Álvaro de Marichalar ha relatado a este medio qué sucedio realmente:

Yo fuí a Gerona conduciendo para conmemorar junto a los constitucionalistas el Día de la Constitución.

Un error de un amigo que me guiaba por sus calles, que se equivocó, y por desgracia justo fuimos a parar a la retaguardia de donde estaban las turbas independentistas. Mala suerte.

Se abalanzaron contra mí decenas de personas y me tiraron al suelo. Me hice una herida en la mano, cuyo parte he publicado.