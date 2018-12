Mila Ximénez hundida por las críticas de María Teresa Campos

Mila Ximénez, parece siempre una mujer fuerte, pero a veces se derrumba. La colaboradora del programa Sálvame de Telecinco, presentado por Carlota Corredera, ha roto a llorar en pleno directo al inicio del programa de este jueves tras las críticas de María Teresa Campos a la periodista por su entrevista en Lecturas a Carmen Borrego, hermana de Terelu Campos, según recoge Pablo Machuca en huffingtonpost.

Ayer, Ximénez respondió en pleno directo a Teresa Campos y le preguntó "a quién arrastro yo". "Es cruel", dijo la reportera sobre el mensaje de la madre de Terelu Campos.

Pero hoy, antes de comenzar el programa, no ha podido más. Carlota Corredera se ha dado cuenta de que algo ocurría y se ha ido a la parte trasera del plató, donde Ximénez lloraba desconsoladamente. Junto a ella se encontraban Belén Esteban y María Patiño.

Tras dar paso a publicidad para que Ximénez se tranquilizara, la colaboradora de Sálvame ha explicado las razones de su llanto.

"Yo hago una entrevista a Carmen Borrego y a mí lo que no me compensa es ver sufrir a Terelu. Yo no sé qué ha pasado. Ayer me leí y me releí la entrevista y lo he hablado con María [Patiño] y les he dicho, decidme si habéis visto algún titular que... yo hago una entrevista y es responsabilidad del que contesta y yo no quiero que sufra Terelu por esto, sé que está pasando por un momento muy difícil y muy complicado", ha explicado Ximénez.

Según la colaboradora, Borrego relacionó "todo lo que le pasa con Terelu" por la buena relación que mantiene con su hermana. "Interesa también por lo que le esté pasando a ella", afirma. "Quiero decirle a Terelu que cualquier cosa que te haga daño no tengo ningún interés, ni me compensa", ha querido aclarar a su compañera de programa.

También ha enviado un mensaje a María Teresa Campos, a quien ha querido aclarar que ella también está "sufriendo muchísimo" con la salud de Terelu Campos, que padece cáncer. "No me compensa si a ella le duele esto", ha aseverado Ximénez, todavía entre lágrimas. "Pero es un tema que tienen que arreglar entre ellas. El mensaje de Teresa no lo entendí. Tuve que leerlo una vez y otra vez".

Ximénez dice que no ha hablado con Borrego y que ella no le reprochó nada tras la publicación de la entrevista. "A Carmen le mando un mensaje por una cosa diferente, un tema del reportaje pero interno de la revista, y me dice que le iba a costar un disgusto con Terelu. Y, sinceramente, yo no sé dónde está el disgusto. Yo no estoy triste porque creo que he hecho mi trabajo. Pero es que yo no soy la diana del conflicto, creo que eso lo tiene que resolver Carmen", explica.