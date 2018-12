Estas son las series de televisión que recomiendan los mejores escritores del mundo

Nadie es totalmente inmune a la 'adicción'. Como explica Alex Jiménez en 'ABC' este 8 de diciembre de 2018, hasta los escritores más célebres del Paneta Tierra, confiesan ser fans de algunas de las series televisivas más exitosas del momento (Sexo: Estas son las series cachondas de televisión que te ayudan a hacértelo mejor).

Así lo atestiguan creadores tan célebres como el escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010 y del Premio Cervantes en 1994 (Estos son los códigos secretos de Netflix con los que puedes ver miles de series y películas).

En una entrevista que concedió a «El Dominical», suplemento del diario «El Comercio», de su país natal, Vargas Llosa fue claro.

«He seguido "House of Cards", que me parece estupenda y es una serie política maravillosamente hecha; "Juego de Tronos", que me parece muy interesante; y "Breaking Bad" o "The Wire" son interesantes, genuinas y entretenidas inmersiones en el mundo de la droga y los barrios marginales de los Estados Unidos».