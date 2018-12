El asqueroso gesto del cobarde Monedero contra María Claver llamándola "caradura"

Es el doble rasero que se estila en el segundo canal de Atresmedia.

Resulta que si en la tertulia de 'laSexta Noche', en un contexto perfectamente entendible, el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, le dice a la hoy alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que le parece que está "gordita" pese a que ella dice que lo está pasando mal para llegar a fin de mes, enseguida vienen los 'sacerdotes' de lo políticamente correcto y expulsan al tertuliano del plató -Alfonso Rojo a Ada Colau: "Pues para el hambre que dice usted estar pasando, la veo bastante gordita"-.

Pero resulta que si un podemita como Juan Carlos Monedero se dedica toda una hora de entrevista a vejar a la periodista María Claver y, en un momento determinado, cuando se está dando paso a otra pieza, el ideólogo morado le pone caras desafiantes y encima la llama jeta a la periodista, entonces todo está muy bien, el presentador no dice ni media y los de realización y dirección también se hacen los locos.

Y eso es lo que sucedió en la noche del 8 de diciembre de 2018 en 'laSexta Noche', con un Juan Carlos Monedero al que no le gustaron las preguntas de Claver y de hecho siempre recordaba el pasado de la periodista, vinculado al PP, amén de repartir, como siempre, carnets de buenos y malos periodistas.

Pero como veía que Claver era inasequible al desaliento y no iba a dejarse machacar por Monedero, este aprovechó la introducción de otro tema para ponerle caras y gestos a cual más desagradable a la periodista y llamarla "caradura", algo que desde realización aprovecharon hasta la saciedad no quitando la imagen de Monedero. ¿Le dieron algún toque a Iñaki López para que reconviniera al invitado o le echase del plató? Evidentemente, no.

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72