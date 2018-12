Despelleje a grito pelado entre Marhuenda y Sardá a cuenta de los "fachas" de Vox: "¡Tú eres un ignorante!"

El triunfo moral de Vox en las elecciones andaluzas celebradas el 2 de diciembre de 2018 sigue generando úlceras estomacales entre representantes de la progresía mediática que no digieren adecuadamente lo que salió democráticamente elegido en las urnas.

Xavier Sardá, uno de estos periodistas que supuestamente va de tolerante, pero que en cuanto rascas le sale el sesgo rojeras por los poros de su finísima piel, se desató en el plató de 'laSexta Noche' el 8 de diciembre de 2018 cuando Francisco Marhuenda reclamaba altura en el nivel del debate y que se dejase de llamar alegremente "facha" o "machista" al partido de Santiago Abascal.

Apuntaba el director de La Razón que:

En este país es que la gente no lee y el programa de Vox se mira, se lee, señores de la izquierda, se hojea, a ver, ¿dónde dice que sea machista, homófobo, facha, ultra, que quiera matar inmigrantes o echarlos? En general, me gustaría que se leyera. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo como lo de acabar con las autonomías, pero leérselo y veréis como no es ni facha ni antieuropeísta, lo que pasa es que aquí, en este país provinciano...