La estremecedora confesión de Natalia Lacunza (OT) a los Javis: "Me llamaban puta cerda"

Teminan por confundir el plató de televisión con el saloncito de su casa o su cuarto de baño y a la postre, unos por pasta y otros por descuido, terminan 'desnudándose'. Algunos literalmente; otros sólo por dentro.

Así comienza una concursante de Operación Triunfo 2018 a narrar su historia de cómo sufrió bullying en su ciudad. La primera finalista de esta edición, Natalia Lacunza, se confesó con Los Javis durante una clase de interpretación (Sacuden a 'Los Javis' la del pulpo por lo que sale con ellos en la foto: "¿Qué pinta ese ahí?").

Los profesores trataban de buscar un hilo sobre el que la concursante centrase su canción para la Gala 12.

En un momento de la charla, la pamplonesa aseguró que el «acoso» no solo venía por las redes o por el teléfono móvil, que también, sino cuando estaba en la calle con amigos.

«Vuelves de estar con un amigo y de repente un coche pasa por tu lado y no deja de pitar y gritar. Y piensas esa gente me ha estado insultando por las redes y luego paso por delante suya y ni me mira, ni me saluda».