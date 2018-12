El oyente tradicional de COPE no se aclara con Herrera y amenaza con irse con Losantos: avalancha de palos al locutor por aplaudir a Jordi Évole y felicitar a laSexta

Carlos Herrera vive una situación inaudita desde que aterrizó en COPE. Desde que se oficializó su fichaje por la emisora episcopal ha recibido siempre el apoyo y el aliento de su parroquia, que celebró su llegada al entender que el comunicador defendía unos principios afines a los de su nuevo destino.--El palo de Carlos Alsina a Carlos Herrera que dispara todas las alarmas en la COPE--

Y es que el firme discurso de Herrera tenía más similitudes, y quizás incluso más influencia, con la COPE, que con Onda Cero, donde su oyente tradicional de derechas tenía que desintonizar la frecuencia que entonces le acogía cuando comenzaban programas dirigidos por comunicadores de tendencia opuesta, como es Julia Otero.--Carlos Herrera estalla en antena: confiesa sobre laSexta y lanza una bomba sobre TV3--.

Sin embargo, eso parece que está cambiando en las últimas semanas. Y es que parte de su audiencia, que en los últimos tiempos está mirando con simpatía a VOX al entender que significa la irrupción de un partido que va a revitalizar a la derecha española, observa que su referente tiene una actitud hostil hacia la formación de Abascal.--Los oyentes de COPE se hartan de que los tertulianos blanditos de Carlos Herrera digan que VOX es "el coco" --.

Muchos de ellos ya criticaron a Herrera por una entrevista donde tanto él, como en especial sus tertulianos, se mostraron muy hostiles hacia el presidente del partido derechista días después de haber perpetrado un esperpento en forma de conversación amable con Margarita Robles, auténtica representante del 'sanchismo' en los malos y buenos tiempos.--Paseo militar de Margarita Robles en COPE ante un dormido Carlos Herrera y su tropa de tertulianos 'alfombra'--

Ahora, la sorprendente aparición de Herrera en laSexta para, según sus nuevos críticos, hacerle el juego a la izquierda mediática en contra de VOX ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la conveniencia o no de haber aparecido en 'Salvados' con Jordi Évole, al que ha criticado en tantas ocasiones.--El Carlos Herrera más blandito y progre se echa en los brazos de un patético Jordi Évole para rajar contra VOX--

¿Soy el único que se está sorprendiendo con las posturas de Carlos Herrera? Me he tirado un año escuchando la COPE a las 7 de la mañana y no me parece la misma persona. #VOXalNatural