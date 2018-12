Cristina Pardo agacha la cabeza y pide disculpas tras emitir un polémico reportaje sobre la caza del votante de VOX en Marinaleda

Actualización a las 12:02h: Cristina Pardo, presentadora de 'Liarla Pardo', ha pedido disculpas un día después de la emisión del polémico reportaje. En un tuit publicado este lunes 10 de diciembre de 2018, la periodista reconocía lo desafortunada que fue la idea:

Hola a todos. Ayer nos equivocamos. El reportaje de Marinaleda fue desafortunado. Y por eso, mis disculpas. — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 10 de diciembre de 2018

En Marinaleda, municipio sevillano cuna del comunismo andaluz liderado por el polémico sindicalista Sánchez Gordillo, hubo 44 vecinos que en las últimas elecciones autonómicas votaron a VOX.--Álvaro de Marichalar: "laSexta miente y difama. Sus propietarios multimillonarios son las personas más abyectas de Europa"--

En laSexta, en concreto en el programa 'Liarla Pardo', decidieron ir a la 'caza' de esas personas, que evidentemente no estaban por la labor de hablar ante las cámaras por miedo a represalias. El reportaje ha tenido multitud de críticas.--Una turba de 200 salvajes de los CDR intenta linchar a Marichalar y laSexta le culpa ¡por ir a provocar!--

'Adelante Andalucía', la coalición podemita liderada por Teresa Rodríguez, arrasó en los comicios con 992 votos. Pero hubo unas pocas personas que le dieron su confianza a la formación de Santiago Abascal, y en el programa de la Pardo, entendiendo que eso tenía interés periodístico, decidieron ir a su búsqueda.--Gracias, Atresmedia: la estrategia de laSexta de linchar a VOX acaba con Susana Díaz y deja temblando a Sánchez--

"Parece misión imposible dar con los 44 de VOX", dice la reportera, que se encuentra las primeras dificultades ante el mutismo de los vecinos. "No sé nada", le dicen. Otro va más allá y asegura: "Yo no los voy a respetar. No sabemos quienes son porque están camuflados, pero la gente se lo imagina".--Vox se cobra el silencio informativo de laSexta dejando al equipo de Ferreras en la calle--

Pero la enviada de laSexta insiste y el canal de Atresmedia, saltándose cualquier manual de periodismo, parece haber localizado a un posible votante derechista y rotulan, en un muy cuestionable praxis periodística, que ese es un "supuesto votante de VOX". Alucinante.

La respuesta es firme: "eso se queda entre nosotros. Lo siento". Y es que el voto es secreto y nadie tiene por qué desvelarlo y mucho menos en un pueblo de mayoría de izquierdas donde significarse puede tener consecuencias desagradables.

"Si no votas a la izquierda o lo haces oculto o te tienes que ir del pueblo", le dice, por fin, otra vecina, que tampoco quiere mostrar su cara ante la cámara.

Lo que clama al cielo es que laSexta haya decidido hacer este programa después de que el pasado domingo, en un post de Facebook, Sánchez Gordillo dio a conocer el escrutinio y algunos vecinos propusieron "buscar a los 44 que han votado a Vox y expulsarlos del pueblo", según recogían varios medios digitales. ¿Pretendía laSexta hacerles el trabajo?

LaSexta es ya absolutamente responsable de lo que pase a cualquier vecino de Marinaleda todos sometidos al terror de la banda comunista que gobierna desde hace décadas. Pero además, VOX debería presentar querella criminal contra el programa y la cadena. — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 9 de diciembre de 2018

Las cámaras de La Sexta señalando hogares de "posibles votantes de Vox" en Marinaleda. ¿Qué será lo próximo? ¿Identificar a los votantes del PP en Alsasua? — Libertad Digital (@libertaddigital) 9 de diciembre de 2018

Si los enemigos de VOX son como La Sexta, Abascal va a ser presidente de Gobierno. — Oier Fano Dadebat (@oierfano) 9 de diciembre de 2018

Personal de @laSextaTV yendo a Marinaleda en busca de los cuarenta y cuatro votantes de Vox como si de monos de feria se tratase. El voto secreto es una garantía del sistema electoral que impide que un extraño pueda conocerlo y vosotros no tenéis ningún derecho a descubrirlo. — Barbarellah (@iBarbarellah) 9 de diciembre de 2018

Qué vergüenza, qué asco. Mierda de periodismo.



¿Esto de qué va, de señalar judíos en la Alemania de los 30?



No todo vale https://t.co/MvUQAFCY31 — Miguel Fdez. Molina (@FdezMMiguel) 9 de diciembre de 2018

Cristina te tenia bastante respeto por cómo aprietas a los políticos sean de la ideología que sean pero lo de hoy es algo sin precedentes. Hacéis que cualquiera se posicione del lado de VOX. Deberías pedir disculpas — patbautec (@patbautec) 9 de diciembre de 2018

De verdad habéis hecho esto en tu programa,???

En serio que no me lo puedo creer...https://t.co/z8QdiEPLJG — Merce (@Mercec) 9 de diciembre de 2018

@jordievole os quejais de que @vox_es no os concede entrevistas pero luego os dedicais a cazar y señalar votantes de VOX en Liarla Pardo. ¿Vas a hacer un reportaje denunciando las prácticas nazis de Cristina Pardo? — AleJLord (@IvanJL2) 9 de diciembre de 2018

La verdad es que La Sexta y todo lo que le rodea lo está poniendo muy complicado. Muy complicado no votar a Vox, digo. — Philmore A. Mellows (@PhilAMellows) 9 de diciembre de 2018

Desde los perfiles oficiales del partido derechista criticaron con fuerza lo acaecido en el programa que presenta Cristina Pardo:

La Sexta @laSextaTV señalando a los votantes de VOX en sus casas. Junto con Pablo Iglesias se convertirán en responsables de lo que les pueda ocurrir. https://t.co/o13I6CaxPg — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 9 de diciembre de 2018

🚨🚨🚨 Esto es lo más repugnante que un canal de tv ha hecho en España.



⚠ La Sexta sobrepasa todos los límites democráticos y los códigos deontológico del periodismo señalando dónde viven los votantes de VOX. Junto con Iglesias serán responsables de lo que les pueda ocurrir ⬇ https://t.co/Uxic1msmFa — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 9 de diciembre de 2018

.