Este vil separatista insinúa que Puigdemont debería llamar a la rebelión en Cataluña como buen presidente en el exilio

El Consell per la República es la última bobada de marketing que se han inventado el olvidado prófugo Puigdemont y la marioneta de presidente de la Generalitat, el hooligan Torra, para darle un empujón al procés que está bien muerto.

Y eso que Pedro Sánchez se ha encargado él solito de espolearlo, con ese absurdo Consejo de Ministros que se ha inventado celebrar en Cataluña consiguiendo lo contrario de lo pretendido: los CDR están manos a la obra para explotarlo. El berrinche de Griso de cara al 21-D: "Es el mismo patrón que el 1-O, quieren enviar Policía y Guardia Civil por desconfianza".

Para explicar de qué va el Consejo de la República apareció por 'Espejo Público' este 11 de diciembre de 2018 Adriá Alsina, ex secretario general de la organización independentista ANC y que ahora se prepara para presentar su candidatura (Primarias Cataluña) a la alcaldía de Barcelona, pero naufragó con sus miserables ideas el separatista, insinuando verdaderas burradas ante una atónita Susanna Griso:

El consell de la República se puede hacer un club de fans de la Repúbica con Carles Puigdemont como presidente de honor, o se puede hacer otra cosa que es un gobierno en el exilio de la República catalana. Si se opta por esto último, está muy estudiado, y desde el Tíbet hasta la Francia de De Gaulle está muy claro lo que tiene que hacer, que es lo que el Gobierno de la Generalitat o no quiere o no puede. Ahí es donde yo pongo el ejemplo de cosas que no se pueden hacer, defender las fronteras de esa supuesta República catalana. Lo que han hecho otros líderes de gobiernos en el exilio es habilitar a otras personas en el interior para que obedezcan esas directrices... Eso no quiere decir que sea mi propuesta para el Ayuntamiento de Barcelona, por supuesto.