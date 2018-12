'Ahora Caigo': El comentario de este concursante 'moña' a una chica del público cabrea a muchas

Ahora Caigo es ya un clásico de la televisión, pero últimamente es más noticia por anécdotas como esta que por el concurso en sí. El concurso presentado por Arturo Valls ha conseguido crear un lenguaje propio y reunir a cerca de dos millones de personas frente al televisor, según huffingtonpost.

En la tarde del lunes, uno de los protagonistas de la tarde fue Asier, un joven que tras ser eliminado en la primera pregunta intentó ligar con una chica del público.

"He visto una chica muy maja en el público y no sé si me vas a dejar presentarme", ha dicho el concursante.

"Eres un profesional, pero esto cómo es...", respondía Valls, que no daba crédito.