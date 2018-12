Ferreras ya no se tapa más: así silencia las bobadas de Echenique como buen forofo de Sánchez

La cosa se está poniendo muy tensa en Cataluña y por ampliación, en el resto de España. Y encima, a Pedro Sánchez se le ha ocurrido la genial idea de montar un Consejo de Ministros en la región catalana el próximo 21 de diciembre de 2018 no se sabe muy bien para qué, pero le ha salido rana porque los catabatasunos CDR la quieren preparar gorda.

Entretanto, el hooligan Torra se ha metido en un terrible lío con los Mossos D'Esquadra por pedir dimisiones tras actuar contra los violentos en el acto de VOX que reventaron en Girona, y lo de la policía autonómica ya parece más grave. La Rebelión de los Mossos: amenazan a Torra con dejar a los CDR asaltar el Parlament de Cataluña este 21 de diciembre.



Pedro Sánchez y su entorno han avisado al president con aplicar la Ley de Seguridad Nacional que daría el control de los mossos al Estado, y ya se ha terminado de liar gorda.

Pablo Echenique pasó por Al Rojo Vivo de laSexta este 11 de diciembre de 2018 y allí tuvo que frenarle en seco Antonio García Ferreras. El presentador está volcadísimo con cada paso que da Sánchez en este complejo periodo de guerra fría preelectoral, y ya no se tapa más. Así replicó al podemita para que no dijera las sandeces a las que nos tiene acostumbrados. Certero 'tiroteo' de Ferreras a Echenique sacándole la pistola de Anguita cuando el podemita acusa de ir armado a Abascal:

Ferreras: Ustedes no quieren 155, pero hay quien está barajando la aplicación del Plan de Seguridad Nacional, es decir, el control de los Mossos por parte del Estado. ¿Lo apoyarían? Aquí lo expresaba por ejemplo Diego López Garrido.

Echenique: Es terrible que se politicen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y nos parece irresponsable que haya partidos políticos, tanto en sectores radicales del independentismo, como en la extrema derecha o la derecha de nuestro país que planteen esto. Esta estrategia de meter en el barro político a los policías, guardias civiles y mossos es una estrategia irresponsable.

Ferreras: Pero señor Echenique, ¡ha sido Quim Torra el que ha colocado a los Mossos en el centro del escenario pidiendo una purga política! Y por cierto, después de que estos Mossos evitaran un enfrentamiento civil en Barcelona.

Echenique: Yo no he distinguido, me parece una vergüenza la politización la haga quien a haga.