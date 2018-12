Ana Rosa pilla a Rufián en el renuncio más burdo: mantendrán a Torra pase lo que pase

Monográfico en el Congreso sobre Cataluña y Pleno (por fin) en el Parlament este 12 de diciembre, de cara a un esperado convulso 21-D en el que se celebrará un Consejo de Ministros en la República ficticia de los independentistas por obra y gracia de Pedro Sánchez.

Tanto en la Cámara Baja nacional como en la autonómica se vivieron momentos de máxima tensión con diferentes armas arromadizas y esto se repicó en los platós de televisión.

Por 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco pasó Gabriel Rufián, el showman de la independencia que estaba triste porque esta vez no pudo montar espectáculo en el Congreso. Eso sí, en esta ocasión Ana Rosa le metió un rapapolvo formidable, llevándole con la entrevista hasta que incurrió en el renuncio:

Ana Rosa: Fíjate Gabriel, estamos escuchando a Pablo Casado y está siendo durísimo por lo contrario...

Rufián: Sí, claro, y Rivera será aún más duro, y cuando esté Abascal será aún más duro. Sánchez ha intentado contentar a la derecha, y la izquierda tiene que hacer de izquierdas.

Ana Rosa: Nosotros tenemos la sensación de que después de un discurso duro, Sánchez ha seguido tendiendo el diálogo.

Rufián: Es que son lentejas, tenemos que hablar.

Ana Rosa: Bueno, hay que hablar pero parece que vuestro presidente Torra, cada vez que habla sube el pan.

Rufián: Yo con mucho cariño creo que vincular los Balcanes a Cataluña es un error y es dar excusas a un montón de gente.

Ana Rosa: Entonces qué vais a hacer, ¿retirarle el favor a Torra? ¿Plantear una moción de confianza como a Theresa May?

Rufián: [Risas]. No. No. No.

Ana Rosa: No... Claro, es que es lo que le pasa a Pedro Sánchez: criticas una cosa pero luego no tomas medidas respecto a eso.

Rufián: Forma parte de la política, son discrepancias y diferencias. [...] En Cataluña gobiernan dos partidos diferentes, ojalá en España algún día pase.

Ana Rosa: Bueno, vosotros no gobernáis en España pero Sánchez es presidente gracias a vuestros votos. ¡Fíjate si sois divergentes!

