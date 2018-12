A Arcadi Espada casi 'le da un ataque' en directo por culpa de la demagogia de Sánchez: "¡Me da vergüenza como ciudadano!"

Pedro Sánchez arrancó discurso este 12 de diciembre de 2018 en el Congreso de los Diputados para explicar la nefasta forma de proceder que está ejecutando para con Cataluña y su severa problemática independentista. El berrinche de Griso de cara al 21-D: "Es el mismo patrón que el 1-O, quieren enviar Policía y Guardia Civil por desconfianza".

En apenas unos minutos de bodrio y pufo del Presidente en el que por ejemplo criticó a Quim Torra mientras que por detrás le pide votos y depende de él, en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco la mesa se tambaleaba de nerviosismo.

El controvertido columnista Arcadi Espada pedía paso al escuchar las bobadas del socialista, y Ana Rosa Quintana le daba paso: "En este momento le va a dar un ataque a Arcadi Espada..." Arcadi Espada explota contra el último escándalo de mangoneo del Gobierno Sánchez: "Es la falta de escrúpulos y de talento más incontrovertible de la historia democrática":

Me da un ataque porque yo no he visto ejercicios de demagogia como el del Presidente del Gobierno en 40 años de ejercicio periodístico. Todo lo que ha dicho sobre el nacionalismo es inapelable e impecable, por lo tanto lo que tiene que hacer después de todo esto es dimitir, convocar elecciones, y romper la alianza que tiene con esas personas que están defendiendo esas vías.

Todo ese discurso uno se lo tiene que tomar seriamente, porque el Presidente no puede tomarnos el pelo de esta manera con esta falta de escrúpulos a los ciudadanos! ¡Me da realmente vergüenza como ciudadano independientemente de que yo haga de periodista ahora!