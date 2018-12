Ataque de histeria de Rahola contra Ferreras, Ana Rosa y Griso por decir "barbaridades" contra Cataluña: "¡Esto no es Bosnia!"

Tiene su guasa que Pilar Rahola en su programa de opinión de TV3 acusara a los medios de comunicación de ámbito nacional de querer que Cataluña parezca Bosnia, la misma semana en que ha sido su jefe independentista Quim Torra el que sacó el tema de equiparar Cataluña con Eslovenia. Parece que las referencias balcánicas se han puesto de moda.--La machista de Pilar Rahola ataca a Pablo Casado criticando la forma de vestir de su mujer--

La exdiputada de ERC reciclada en tertuliana volvía a repetir durante su comentario editorial de este 11 de diciembre de 2018 que Cataluña había padecido la represión del Estado.--Pilar Rahola decreta la ruptura independentista cargando contra ERC: "¡Han votado junto a los que avalan la represión!"--

"Cuando comenzó el ‘procés', la mayoría del independentismo no podía imaginar que el nivel de represión del Estado fuera a ser el que es, nos pilló por sorpresa. Y seguramente el Estado no pensaba que el independentismo resistiría de esta manera tan considerable un envite tan importante".

Esa "gran represión" de la que habla Rahola se refiere, básicamente a las cargas del colegio Ramón Lluch y a que la justicia haya actuado contra aquellos políticos que vulneraron la ley.--Talegón se pone como una histérica con Levy por exigir que echen de TV3 a Rahola y Laura Rosel--

Para Rahola el Gobierno Pedro Sánchez plantea volver a actuar contra los medios independentistas:

Y hacía una reflexión sobre una campaña para caldear el ambiente de la que responsabilizaba a los medios de comunicación, concentrando la ira en tres presentadores de televisión.--¡Ojo a la cita de Rahola en TV3!: "Aznar continúa siendo tan antipático, tan agresivo y tan español como siempre"--

Contradicción

Además Rahola se contradijo cuando tras presentar el 155 como una represión brutal, luego reconoció que los Mossos tampoco dieron grandes palizas contra los CDR durante el tiempo que los dirigió el Estado a través de Zoido.

¿Soraya, culpable?

"El 27 marzo y nadie dijo nada y ahora en diciembre. Pero el españolismo, desde el nacionalismo español que quieren la represión, no han admitido la derrota electoral, que la mayoría independentista siga. Y va a validar los 2 millones de votos del 1 de octubre. (...) Aquella maniobra dirigida por la Soraya Sáenz de Santamaría, que me dicen que siguen dirigiendo. Porque en esta estrategia contra Cataluña la Soraya aún tiene la manita y la patita. Esta ofensiva pasaba por aniquilar el independentismo y por España gobernando Cataluña (...) No lo consiguieron y eso les tiene muy dolidos".

"El PSOE decía que estaba en un diálogo (...) pero no ha llegado ni una sola propuesta para Cataluña. No se han pagado las deudas, no ha hecho cambios ni la fiscalía, ni el abogad del Estado. El PSOE este habla de diálogo, pero ahora ha pasado del diálogo a la amenaza. El PSOE de buena cara, al PSOE que amenaza (...)"

"¿Qué ha cambiado, que le presidente Torra ha dicho que los Eslovenos son muy simpáticos? ¿Eso? (...) ¿Qué ha cambiado? ¡Andalucía, los Felipe González, los Rubalcaba, los Pedro Sánchez! Y toda la Ejecutiva mira el panorama y dice... ‘hemos perdido, hemos perdido Andalucía... y podemos perder Madrid... y están acojonados.' ¿Cómo recuperarse? ¡Yendo contra Cataluña!"