Barbi-Nebot se viste de Talegón; pide referéndum, exculpa a Torra y se lleva un rapapolvo descomunal en Telecinco

Las últimas bobadas impresentable proferidas por Quim Torra sobre esto de la ‘vía eslovena' para el independentismo catalán ha conseguido aunar a casi todos los demás sobre la salida del tiesto, pero no a todos.

Entre estas voces discrepantes aparece como la reina del separatismo, de dudosa calidad, Beatriz Talegón, pero últimamente le está saliendo competencia en Telecinco, con la exreportera y ahora tertuliana exaltada Marta Nebot. Ana Rosa chorrea a Barbi-Nebot con disolvente para eliminar sus bobadas cargadas de pintura amarilla.



Este 13 de diciembre de 2018 en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco la tuvieron de lo lindo en la mesa precisamente porque Barbi-Nebot está malcarada con los constitucionalistas y españolistas. Al final, Eduardo Inda, Jorge Bustos y la propia Ana Rosa Quintana la tuvieron que silenciar tanta bobada. Marta Nebot, más 'Barbijaputa' que nunca: "¡El día del hombre es como el día del terrorista!"

Marta Nebot: A lo mejor el referéndum no es tan mala idea.

Bustos: No, es que no es que sea mala idea, es que es anticonstitucional y no se puede hacer.

Marta Nebot: Una consulta, una manera... ¡Hay que negociar!

Bustos: ¿Con la soberanía nacional?

Ana Rosa: ¡Con Torra, que es un gran negociador!

Inda: Con el de las bestias...

Marta Nebot: Yo sí creo que hay un problema de democracia. Estamos hablando todo el rato de enemigos y dejamos de hablar de adversarios políticos.

Inda: ¿Pero quién habla de enemigos?

Marta Nebot: Se habla de 'combatir', en un lenguaje bélico...

Inda: ¡Pobres golpistas!

Ana Rosa: Aquí el único que ha utilizado un lenguaje bélico ha sido Quim Torra con la vía eslovena.

Marta Nebot: El lenguaje bélico está en muchos sitios, y está en la prensa, y cuando los nacionalistas claman por más democracia para entre dos y tres millones que quieren votar, igual habría sido la solución desde el principio.