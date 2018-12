Buenafuente le mete el dedo en ojo a Carlos Sobera por su acción más criticada

Los piques entre presentadores de televisión siempre dan mucho juego. Andreu Buenafuente dedicó parte de su monólogo inicial de Late Motiv (#0) a una noticia viral que se titulaba: "Dos monjas ludópatas desfalcan medio millón de dólares de una escuela de niños pobres para financiar su vicio en el casino", según recoge Álvaro Palazón en huffingtonpost.

Esto dio pie a dejarle un recadito a Carlos Sobera, conocido presentador, que presta su imagen en una campaña publicitaria de una marca de apuestas deportivas, algo por lo que ha recibido numerosas críticas.

"Igual vieron anuncios, que están ahora de moda y hay un boom de los anuncios de apuestas. Los anuncia todo el mundo. A mí no me han llamado. Hay uno que sale Sobera, y empieza: ¡Entra, entra! ¡Mira, mira! ¡Sube, sube! ¡Grita, grita!, que más que apuesta parece que está con un café en vena. Hasta el ludópata dice: '¡Eh, tranquilo eh, ya voy! Soy ludópata, pero tengo una estabilidad emocional, coño", dice en su monólogo el cómico.

Muchos consideran que Sobera, presentador de First Dates, está fomentando la lacra de la ludopatía, que afecta sobre todo a los jóvenes. "Reconozco que alguna vez de las que he visto tu anuncio he sentido rabia e impotencia", le llega a decir en una carta un ludópata.