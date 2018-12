Campuzano se enfrenta a Mamen Mendizábal en defensa del ‘hooligan’ de su jefe Torra excusándole con pamplinas

Los independentistas tienen a un hooligan como President, Quim Torra, que en la última semana se ha propuesto confirmar esta característica hablando de la 'vía eslovena'.

Mientras tanto, sin descedirse ni una palabra, el resto de separatistas tratan de justificar esta patochada buscando edulcorarla o directamente, decir que es mentira y que todo es una invención de la derecha española. Esto es lo que le pasa a Mamen Mendizábal por intentar razonar con una airada 'indepe' a la que solo le faltó decir "prensa española, manipuladora".



Esa es la tesis que intentó vender Carles Campuzano (portavoz del PDeCAT en el Congreso) cuando pasó por 'Más Vale Tarde' este 12 de diciembre de 2018, pero claro, no coló ante la presentadora Mamen Mendizábal y el 'indepe' terminó replicando con auténticas pamplinas ante la incredulidad y firmeza de la periodista:

Mendizábal: Señor Campuzano, esa vía de diálogo y las soluciones que dicen buscar, ¿se alimentan con declaraciones como la de Quim Torra, con la vía eslovena? ¿Ea es la solución para los catalanes?

Campuzano: Hemos dejado claro todos que la vía es la catalana, una vía cívica, que busca el diálogo y el acuerdo y es profundamente europeísta y no nos hemos movido de ahí.

Mendizábal: Yo no sé si está muy claro, señor Campuzano...

Campuzano: Yo creo que sí, yo creo que sí, lo hemos reiterado y hemos insistido en esas ideas estos años.

Mendizábal: ¿Y lo de la vía eslovena cómo lo explica usted? Porque de verdad no parece que eso fomente el diálogo...

Campuzano: Pero usted no... Sería bueno que entre todos si de verdad queremos buscar soluciones a este conflicto, no justifiquemos un relato que no existe.

Mendizábal: Yo no estoy justificando nada que no haya dicho el presidente Quim Torra. Pero nada, vamos...

Campuzano: No, pero es ridículo pensar que el presidente Torra puede proponer una vía u otra. Quia Torra está en la vía catalana. ¡Y ahí estamos! Y si alguien quiere echarnos de allí se equivoca.... La lección de este otoño es que el 155 y la vía judicial, que es lo que la derecha nacionalista española nos ofrece, solo sirve para complicar, y que eso lo compre una parte de la izquierda es de una miopía absoluta.