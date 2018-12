La implacable reacción de un diputado del PSOE a la provocación de baja estofa de la golpista estrella de TV3

Se quedó con la cara a cuadros ante la reacción del diputado del PSOE porque esperaba que iba a posicionarse con su teoría y la entrevista le salió rana.

Helena García Melero, una de las periodistas estrellas de TV3, presentadora del magazine 'Tot es mou', tenía el 12 de diciembre de 2018 al diputado del PSOE José Zaragoza al que abordó directamente con una cuestión que tanta pesadumbre le provoca a los separatistas, el Consejo de Ministros que se celebrará el 21 de diciembre de 2018 en Barcelona.

García Melero, a la que le faltó decir que aquello era intolerable, le planteó a Zaragoza que:

El parlamentario del PSOE, con cara seria, le replicó a la presentadora:

¿A quién le puede parecer una provocación? Es que no entiendo la pregunta que me hace. ¿Le parece una provocación a usted? ¿Que se reúna el Gobierno de España en Cataluña se lo parece? Lo que es una provocación es cuando los gobiernos no garantizan los derechos, las libertades de la gente, la seguridad de la gente, poder desenvolverse con sus labores diarias. La pregunta es qué piensa que no haya un derecho democrático a hacer las funciones que te obliga la Constitución y el Estatuto.