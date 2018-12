Jorge Javier arremete contra Pablo Casado: "40 años después de Franco sale diciendo que el aborto no es un derecho"

Ahora los presentadores del corazón también hacen crónica y crítica política. Lo próximo en Telecinco, será ver a los de deportes haciendo un porgrama de astrofísica. Nunca lo ha ocultado. La infancia de Jorge Javier no fue fácil. El presentador grabó este lunes un programa de Mi casa es la tuya con Bertín Osborne y, claro, el presentador tuvo que volver a sus orígenes. "Me he dado cuenta de que volver a ella no me hace especialmente feliz", dice. "Para mí no fue esa etapa tan idílica que tantos añoran", según ecoteuve.

Jorge Javier recuerda en su blog de Lecturas que nació en la dictadura de Franco y que cuando murió, él y "sus amigos de bloque jugamos a reproducir lo que veíamos en la tele: riadas y riadas de gente pasando por delante del cadáver para darle su último adiós". Ellos, por su parte, jugaban "en el rellano del séptimo" a que uno hacía de Franco "tirado en el suelo" y los demás "dábamos vueltas en torno a él".

El presentador afirma que aquella era una "etapa triste" y que "el temor que se le infundió a la gente caló de manera muy honda a mi padre". "Crecí bajo las órdenes de un padre severo que en los estudios no me dejaba pasar ni una porque quería que consiguiera lo que él no logró: estudiar en la universidad", apunta.

Todo eso se unía "la angustia de sentir, en esa España gris, que me gustaban los niños en vez de las niñas". Ahora, pese que ha pasado el tiempo, lamenta que "seguimos en el mismo punto" en algunos aspectos: "Cuarenta años después sigo recibiendo el mismo tipo de insultos. Cuarenta años después sale Pablo Casado diciendo que el aborto no es un derecho".

"Y, en mi caso, lo malo es que ya no me quedan fuerzas para discutir, sino que no quiero desperdiciarlas en debates que no deberían ni producirse, porque la libertad no se discute, se alcanza. Y, una vez conquistada, no deberíamos cometerse la irresponsabilidad de ponerla en duda".

Jorge Javier ha sido entrevistado por Mila Ximénez para Lecturas, una semana después de la polémica con Carmen Borrego. Entre otros aspectos, el presentador repasa su relación con su ex Paco, de quien dice que han pasado a retomar el contacto "via mail". Sin embargo, el presentador se enfrenta a su colaboradora de Sálvame: "A veces te falta empatía con la persona". "Te tienes que aguantar la risa. No entiendo esos sofocones que te llevas, que además son verdaderos, tienes que darte cuenta de que es un programa de televisión".

Además, le reprocha "el nivel de agresividad" que mantenían ella y Kiko Matamoros, justo cuando decidió irse de Sálvame: "No podía más y dije: 'Me largo porque no me estoy haciendo bien". Al mismo tiempo, Jorge confiesa a Mila que no "soporta" que él pueda llevarse bien con Makoke y ella responde así: "Me parece tan fuerte ir a tomarte copitas con una señora que me lleva demandando no sé cuanto tiempo...".