Le cae la del pulpo a Cristina Pedroche por pisar 'El Hormiguero: "Creída, egocéntrica, flipada..."

Cuando basas tu éxito en artificios y supercialidades, es sólo cuestión de tiempo que el disfraz comience a caerse y a parecer una triste impostura de lo que fue.

Cristina Pedroche ha ido este 12 de diciembre de 2018 a divertirse a El Hormiguero.

Muchos fans se han lanzado a las redes para expresar su enfado por, entre otras cosas, el machismo, pero por una vez el cabreo no iba dirigido al presentador sino a su invitada, según recoge María De Sancha Rojo en huffingtonpost.

El tema de la noche ha sido el vestido que Pedroche llevará para dar las Campanadas, que siempre genera un enorme interés y cuya expectación explica en parte los aumentos en la audiencia de Antena 3 en Nochevieja de los últimos años.

Esto es lo que ha revelado: será "el más atrevido" de todos los que ha lucido:

Y ha aclarado:

Pedroche ha intentado darle un sesgo feminista a todo el asunto del vestido, reivindicando que se lo pone porque quiere y a la vez protestando por el doble rasero de que el suyo despierte tanta curiosidad y el de su compañero en las Campanadas, Alberto Chicote, no.

Pedroche, que ha lanzado varias sentencias sobre cómo comer y hacer ejercicio, ha soltado que "es un vestido con el que mucha gente va a soñar y es sexy, pero porque me lo pongo yo".

Ha admitido que "pensaba que no lo iba a ver mucha gente" el primer año y, al ver el éxito, se dijo:

Sus explicaciones no han convencido mucho a la audiencia en redes y su chulería y afán de protagonismo no han caído nada bien al público

Pedroche: - Me pondré en Nochevieja el vestido que quiera.

- Me parece bien.

- El que yo elija.

-Pues vale.

-Me da igual lo que opine la gente.

- Estupendo.

- Porque soy una mujer libre.

- Claro.

- ¡QUÉ ME VOY A PONER LO QUE QUIERA!

- Qué sí.

Y así 20 minutos. #PedrocheEH