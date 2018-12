’OT 2018' sigue sin tener tirón de audiencia

Intentarlo lo intentan, pero no lo consiguen. Ya lo dijo Tinet Rubira, responsable de Gestmusic, hace unos días: "OT lidera, pero no pasamos del 16%. No sé qué pasa los miércoles". En la semifinal que La 1 emitió ayer el programa se quedó con un tibio 15,4%, solo una décima más que la semana anterior. Reunió 1.778.000 espectadores, su segunda gala menos vista. Audiencias televisión, miércoles 12 de diciembre de 2018, según ecoteuve.

Y lo cierto es que no hay otro programa que destaque en una noche en la que La Verdad es la segunda opción con un discreto 11,8% en Telecinco.