¿Sabías que Christian Gálvez “pasa el tiempo jugando al fútbol y a la play”?

Creemos que conocemos a la gente de la tele, hasta que trascienden cosas como esta. Christian Gálvez, presentador de Pasapalabra (Telecinco), está viviendo uno de sus momentos más controvertidos como experto en Leonardo Da Vinci, según huffingtonpost.

El televisivo se ha defendido hace unas horas afirmando que le llevan llamando "intruso" toda la vida: "Cuando fui reportero era un intruso en el periodismo, cuando escribí mi primera novela también fui un intruso en la literatura, incluso cuando no tenía trabajo en televisión fui un intruso como vendedor en una tiende de juguetes. Respeto la opinión de todo el mundo, pero no la comparto.

Ahora, la comisaria de la exposición Leonardo da Vinci: los rostros del genio en la Biblioteca Nacional, Elisa Ruiz -experta en Leonardo que según el presentador le avala-, pidió "no mantener ninguna relación en lo sucesivo" con el comisario de la muestra en el Palacio de las Alhajas, Christian Gálvez, y llegó a presentar su dimisión al frente de esta exposición.

Ruiz ha explicado en un comunicado enviado al Comité Español de Historia del Arte (CEHA) y al que ha tenido acceso Europa Press que durante la preparación de la muestra mantuvo varios contactos con Gálvez que "resultaron totalmente infructuosos e incompatibles a efectos de colaboración".

e hecho, afirma que en el pasado mes de mayo el presentador hizo un escrito en contra de su persona y lo envió a Ana Santos, directora de la BNE, y al director cultural de la institución, Miguel Albero. "Cuando tuve noticia de este hecho, presenté mi dimisión como comisaria, pero cometí el error de no mantener esta decisión a instancias de la institución", ha indicado.

Según la versión de Ruiz, desde la BNE se le "rogó" que prosiguiera con el proyecto "por no haber tiempo ni persona adecuada para realizarlo", y la catedrática aceptó continuar con condiciones como la de "no mantener en lo sucesivo ninguna relación con el señor Gálvez ni depender bajo ningún concepto de esta persona".

Asimismo, también pidió no percibir "ni un céntimo" por este trabajo profesional y realizar su proyecto expositivo "exclusivamente" en colaboración con los servicios de la BNE. "El local previsto para la exposición es pequeño y ha habido que acondicionarlo para tal fin. He procurado obtener el mejor resultado posible del espacio disponible", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha querido "dejar constancia de que en ningún momento" se ha asociado con Gálvez y que disiente "de su parecer" desde que le conoció. "No he vuelto a tener ninguna relación con él", ha concluido.



"No es un ejemplo para la sociedad"

El profesor universitario y socio de CEHA, Benito Navarrete, ha remarcado que la crítica a la exposición de Gálvez debe centrarse en "una cuestión de rigor, no de intrusismo". "Cualquiera puede ser fuente de autoridad si tiene la preparación suficiente", ha reconocido a Europa Press.

"Lo que a mí me molesta es que se confunda a la gente y el concepto de autoridad. El señor Gálvez no es un ejemplo ante la sociedad, porque presume de cosas como que ha empezado magisterio y lo ha dejado, ha empezado filología y no ha terminado y pasa el tiempo jugando al fútbol y a la play. Ese no es el ejemplo que quiero para la sociedad", ha concluido.