El esperpento de la adjunta de Paco Marhuenda en laSexta: "Hemos alimentado bulos sobre la financiación de Podemos"

¡Menudo papelón! Carmen Morodo, adjunta al director de La Razón, Francisco Marhuenda, no tuvo la tarde del 13 de diciembre de 2018 una de sus mejores intervenciones periodísticas.

Ahora, como si fuera Saulo cayéndose del caballo, resulta que en el 'Más vale tarde' (laSexta) se pone del lado de Podemos y critica a todos aquellos compañeros de la profesión que han sacado a la luz todos los chanchullos económicos que afectan a la financiación de la formación de Pablo Iglesias.

Según la 'hábil' Morodo:

Yo creo que es justo que si hasta ahora los tribunales han sentenciado que no hay base y que los periodistas hasta ahora hemos dado por hecho bulo o hemos alimentado informaciones en las que no hay base que afecte a la financiación de Podemos. Seguimos construyendo, pero no hay ningún que haya dicho que aquí hay algún elemento que crea que tiene que ser investigado y no me parece serio que toda una comisión del Senado se haya dedicado a levantar sospechas.

LO QUE IGNORA LA ADJUNTA A LA DIRECCIÓN DE LA RAZÓN

Carmen Morodo, que ahora se suma a la tesis de laSexta de que no hay financiación irregular en Podemos o que, cuando menos, no ha podido probarse la misma, tal vez haya olvidado una serie de informaciones que no son, precisamente, bulos. Para que se empape, le recordamos algunos hechos esenciales para que los tenga en cuenta:

