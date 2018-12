La 'jefa de prensa' de Sánchez se da golpes en el pecho encantada de la vida y se lleva una preciosa regañina

Se acerca peligrosamente la fecha clave del 21-D, aniversario de las elecciones catalanas colocadas por Mariano Rajoy en uso del artículo 155 y la jornada en la que se celebrará un Consejo de Ministros en Barcelona porque Pedro Sánchez hace estas cosas así de locas; y con todo ello, la amenaza de los catabatasunos CDR de liarla protestando contra todo.

Así que cuando parecía que la cosa estaba más calmada en la ficticia República catalana, el presidente Sánchez ha golpeado la colmena de los independentistas en otro más de los pufos que acumula como máximo mandatario del Estado.

Lo realmente milagroso es que Pedro Sánchez cuenta con algunos defensores por las televisiones; es el caso de Esther Palomera, que pasó de repudiarle en las primeras elecciones primarias del PSOE en las que derrotó a Madina, a amarle profundamente tras emerger como Ave Fénix e incluso llegar a okupar La Moncloa.

La conversión de Palomera es un auténtico acto de fe, un bautizo voluntario en el sanchismo; llegando incluso a convertirse en una discípula más, en una 'groupie' del Presidente, en su 'jefa de prensa' compartiendo cargo con Ferreras. Palomera se sube ahora en marcha al carro de Pedro Sánchez como una 'groupie'.

Este 14 de diciembre de 2018 así lo explicaba en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, consiguiendo que le cayera una preciosa reprimenda por ello:

Esther Palomera: A la pregunta de si estamos mejor o peor... Yo coincido en pocas cosas con Pedro Sánchez, pero creo que efectivamente no estamos peor que el año pasado. para empezar, estos señores [independentistas] han dejado de aprobar en el Parlament leyes inconstitucionales; para continuar, el independentismo hoy no es un bloque compacto; y para finalizar, el Gobierno está intentando, no consiguiendo pero sí intentando, bajar una inflamación que era absolutamente letal para la convivencia en España...