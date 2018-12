Lamentable: un joven policía se enfrenta a los violentos CDR en un peaje y Griso le resta importancia...

Parecía que había que darle un punto a favor a Susanna Griso este 14 de diciembre de 2018: en 'Espejo Público' entrevistaba al joven cuyo vídeo pagando en un peaje en Cataluña a pesar de que los violentos CDR habían levantado las barreras se había hecho viral... Pero no.

Es decir, si algo se puede hacer contra estos violentos catabatasunos es precisamente no ceder ante su chantaje, no alimentar su ruptura de la ciudad y de la convivencia, el civismo contra la barbarie. Y resultó que uno de los jóvenes que pasaba por uno de los peajes reventados en este mes de diciembre era un policía nacional que quería ejercer con su derecho y deber de pagar.

Los violentos CDR, de cara tapada, le increparon, le insultaron, le amenazaron, bregaron con él, pero el joven tuvo más arrestos que todos estos amedrentadores profesionales. Eso sí. A Griso pareció enternecerle esta actividad de los violentos en lugar de la acción de José Rebollo. Lamentable. El berrinche de Griso de cara al 21-D: "Es el mismo patrón que el 1-O, quieren enviar Policía y Guardia Civil por desconfianza":

Policía: Yo sabía que estaban intimidando a la gente y sabía que iba a pagar. Cuando llego al punto decido parar y pagar. Griso: Fíjate en qué momento estamos es que lo rebelde es que alguien decida pagar... Albert Castillón: Es que en Cataluña odiamos a los peajes, pero ahora empezamos a odiar otra cosa más, los CDR. Lo que ha hecho este hombre es de una valentía brutal. ¡Lo que aguantaste de insultos!

Policía: Sí, me obligaban a pasar. NO me dejaban bajar la ventanilla, me golpearon la mano... Al final conseguí abrir la puerta y pagar.

"¿Pasaste miedo?" Le pregunta otra periodista en el plató poniendo nerviosa a la presentadora:

Policía: Por mí no, pero me preocupaban los tres chicos con los que venía, que los traía de BlaBlaCar, por si les hubiera podido pasar algo. Griso: ¿Pero realmente crees que les podría haber pasado algo? Yo creo que, en fin, en este caso esta protesta pasaba por levantar los peajes... y cuatro insultos de 'tonto'... Quiero decir... Policía: Pero no sabes como van a reaccionar tampoco, porque ya hemos visto otros actos violentos de ellos.

