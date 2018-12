La tertuliana 'progre' que se lanza al cuello de Inda y se lleva un repaso descomunal: "¡Maleducada y totalitaria!"

Los CDR convocan "a la batalla" a las huestes de violentos de cara al Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el próximo 21-D. Una auténtica genialidad de gestión por parte de Pedro Sánchez. Denuncian a los CDR ante la Audiencia Nacional como 'organización criminal'.



A partir de ahí giró casi todo el debate de este 15 de diciembre de 2018 en 'La Sexta Noche', en el que se notaba que los ánimos vuelven a estar muy caldeados, en Cataluña y en los platós de televisión.

El periodista Eduardo Inda arrancó con un discurso lapidario contra los "intolerantes" independentistas catalanes, a los que, dice, hay que responder exactamente con la misma intolerancia. Una fórmula que no pareció gustarle mucho a la tertuliana 'progre' Angélica Rubio, que saltó al cuello de Inda y se acabó llevando una buena tunda dialéctica. Eso sí, no esperen jamás que el moderador salga en defensa de Inda... Inda se mofa de la huelga de hambre de los golpistas y provoca la esquizofrenia histérica de Angélica Rubio:

Inda: Negociar con un tipo que anima a los CDR a la violencia... Confiar en un señor que considera que el resto de españoles somos hienas y tenemos una tara en el ADN... Yo creo que es un disparate, no se puede negociar con los intolerantes, con ellos hay que ser intolerante. ¿Y qué busca Torra y algunos independentistas? Que haya algún muerto, mártires en Cataluña... Quieren poder venderse ante la comunidad internacional como unos mártires de Bravehart. Me parece bien que se celebre un Consejo de Ministros en Barcelona pero no en este momento.

Angélica Rubio: En este país se consiguió vencer a ETA porque la respuesta fue la ley y la paz. Los demócratas no se dedicaron a poner bombas. Si te comportas como Hitler te conviertes en Hitler.

Inda: Ah, genial, los combatimos con rosas y cantando [se pone a entonar versos de 'Give Peace a Chance de John Lennon"].

Angélica Rubio: Si te comportas como un maleducado es que eres un maleducado.

Inda: Yo no te he insultado. No seas una totalitaria y una maleducada. La señora que era la portavoz del Gobierno de Zapatero... Si le molesta que hable de algunas cosas...