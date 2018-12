Christian Gálvez deja con el culo al aire a Adriana Abenia en 'Pasapalabra'

No todo en Pasapalabra es buen rollo y armonía, a veces, hay que ponerse serios. Christian Gálvez ha tenido que poner orden este viernes en Pasapalabra. El presentador del concurso de Telecinco ha mandado callar a Adriana Abenia, una de las invitadas del programa para ayudar a los concursantes a conseguir segundos, según huffingtonpost.

Ha sido durante la prueba musical. Abenia y Diana Navarro competían por adivinar el título de la canción que resultó ser Mil calles llevan hacia ti, de La Guardia. Navarro se adelantó en apretar el pulsador e iba bien encaminada, así que Abenia intentó despistarla y entorpercerla de manera simpática.

Gritaba "no, no", hacía gestos, le pedía a Gálvez que le diese el rebote a ella... Intentos desesperados por evitar que su rival se anotase el tanto que no dieron resultado. De hecho, se ganó la regañina simpática del presentador, que la mandó callar con un "¡Calla un momento, Adriana!".

Después de eso, Abenia cejó en su empeño y Diana Navarro disfrutó de su acierto.