Ana Pastor se pica con García Egea por 'culpa' de los vetos de VOX a laSexta: "¡Santiago Abascal todavía no ha sido invitado!"

Anda Ana Pastor, desde bastante tiempo, muy picada con algunos representantes de la derecha porque pasan olímpicamente de su programa, y eso para su ego es fatal.

Recordemos que Mariano Rajoy jamás se dignó a pisar 'El Objetivo', como algunos otros altos representantes de su Ejecutivo, y eso provocó las amargas quejas de la periodista de laSexta.

Aprovechando la visita este domingo 16 de diciembre de 2018 de Teodoro García Egea, Pastor volvió a reclamar protagonismo para clavar algún rejonazo que otro a los miembros de la formación de Génova que se han resistido a enfrentarse a sus preguntas:

Pero sin duda el peor momento llegó con otro partido que se la tiene jurada a la cadena de Atresmedia, Vox.

Y es que los desencuentros entre el partido de Santiago Abascal y laSexta han sido enormes en muy poco tiempo.

En un momento de la conversación, García Egea y Pastor se engancharon por este mismo tema:

Ana Pastor: Más cosas que pide VOX: suprimir de la sanidad pública operaciones que no tengan que ver con la salud como el cambio de género o el aborto

García Egea: Yo es que no soy de VOX, sé que Santiago Abascal no quiere venir aquí y por tanto no puedo responder por él ni por VOX

Ana Pastor: ¡No sabe! No sabe si no quiere venir o es que todavía no ha sido invitado

García Egea: Lo ha comentado él...