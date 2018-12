Ana Rosa e Inda secundan a Casado calificando al hooligan Torra: "Es un auténtico desequilibrado, ¡irresponsable!"

Este domingo 16 de diciembre de 2018 estalló Pablo Casado en un mitin, calificando al hooligan presidente de la Generalitat como "desequilibrado". A pesar de la gente entre riendo y jaleando, el presidente del PP quizo matizar: "No es un insulto, es una descripción". Pablo Casado llama 'desequilibrado' a Torra e insta a Sánchez a tomar ya el control de los Mossos.



De modo que apenas unas horas después, este lunes 17 de diciembre de 2018, en 'El Programa de Ana Rosa' la mayoría de analistas coincidieron con el calificativo de Casado. Fue el caso de Eduardo Inda, Pepe Oneto y la propia presentadora, Ana Rosa Quintana:

Inda: Como bien dijo ayer Pablo Casado, Torra es un auténtico desequilibrado y de él podemos esperar cualquier cosa. Yo no me creo estas lágrimas de cocodrilo. Él ha dicho que los españoles tenemos una tara en el ADN, muy equilibrado lo que se dice equilibrado, no está.