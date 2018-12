¡Vaya pillada, Jordi! El inmigrante que criticó en 'Salvados' a VOX es en realidad un candidato podemita

Otro escándalo sacude laSexta. Acusan a Jordi Évole de ocultar que utilizó a un candidato de Podemos en el reportaje sobre las tripas de Vox haciéndose pasar por un simple inmigrante que contradecía los argumentos de sus votantes.--Gonzalo Altozano: "Dio pena ver a Carlos Herrera intentando agradar a Jordi Évole en relación a VOX"--

En el reportaje titulado 'Vox al natural' emitido por laSexta el 9 de diciembre de 2018 aparecía un inmigrante que contraponía con su ejemplo y sus argumentos los de los simpatizantes del partido derechista que aseguraban que muchos de los que llegaban a su tierra no hacían nada por integrarse.

Esta persona fue una de las elegidas por Jordi Évole y su equipo para ofrecer al espectador la clave de por qué ellos eran un buen ejemplo de integración y desmontar así parte del programa estrella de los de Abascal.

Esta persona decía que Vox no le preocupaba, sino que era "la gente" que compraba sus mentiras. Y añadía, junto a dos mujeres de raza negra como él, que "no me es cómodo decir en todos los sitios que estudio en España pero no recibo ninguna beca".

No tengo por qué estar justificando todo esto. Ahí la gente debe saber todos los datos para poder hablar. A Vox no les puedes pedir que no sigan hablando porque lo van a seguir haciendo. Para que haya una buena convivencia debe haber una relación bilateral. A mi todavía me siguen diciendo en España que tengo que integrarme. Yo llegué por la frontera sur, me echó fuera una ola del mar. Vengo de un país que no se habla español y desde el minuto 1 empecé a hablarlo pero esta sociedad debe abrirse e incluirme. Trabajo y cotizo en España, ¿qué mas quiere esa gente que yo le demuestre?

En ningún momento 'Salvados' aclaró que esta persona que hablaba así era cercano al partido de Pablo Iglesias, y la ficha de su candidatura ha empezado a correr por las redes sociales, provocando airadas reacciones.

Se trata de Sani Mohamed y en su ficha se puede ver que ha sido candidato de los morados en las primarias para elegir a los representantes del Congreso y el Senado de la formación ultraizquierdista.

¿Os acordáis del inmigrante camerunés que utilizó ÉVOLE para su programa contra #vox? ¡¡pues era candidato de PODEMOS!! todo queda en casa eh 😜 pic.twitter.com/Imv0WHPk7G — Rubén Olmeda (@ruben_olmeda) 17 de diciembre de 2018

Hola Evole te suena este señor? Era el inmigrante de un barrio cualquiera de Andalucía, ah no que es de Podemos. pic.twitter.com/scsMrhyIa1 — Ambassor of Galician (@dii_aaaah) 17 de diciembre de 2018

Mucha casualidad? Resulta que al supuesto inmigrante que entrevistó Evole era de Podemos. Tontos útiles siempre hay. Fácilmente manipulables. https://t.co/TrD3AtUV2L — 🇪🇸José Vicente🇪🇸 (@Jack_Sparry) 17 de diciembre de 2018

Está claro que si esta persona hablaba en nombre de los inmigrantes tiene todo el derecho a hacerlo y Évole en contar con su testimonio pero no parece una práctica periodística muy legal ocultar que tiene lazos con una formación política antagonista a la que era objeto de análisis en ese momento.